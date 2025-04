La chiesa di San Francesco riapre al culto Domenica delle Palme

Dopo mesi di chiusura per lavori di consolidamento e restauro, la Chiesa di San Francesco a Trani riaprirà al culto domenica 13 aprile, Domenica delle Palme, in coincidenza con l'inizio della Settimana Santa e con la celebrazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme, un momento di particolare significato spirituale per la comunità cristiana.La chiesa, infatti, era stata chiusa per interventi di restauro e consolidamento della cupola centrale e delle murature interne. Questi lavori, necessari per la sicurezza e la conservazione del patrimonio storico e religioso, hanno comportato la temporanea interruzione delle funzioni liturgiche. Tuttavia, la comunità parrocchiale non ha mai interrotto la propria attività pastorale, continuando a svolgere le sue funzioni nelle altre chiese del territorio, come quelle di San Rocco, Santa Maria e San Toma.«Dopo quasi dieci mesi di lavori di restauro alla cupola centrale e alle murature interne - dichiara a TraniViva il viceparroco don Michele Torre - siamo finalmente pronti a riaprire al culto l'antica e amata chiesa di San Francesco. Con la celebrazione solenne della Domenica delle Palme, riconsegniamo ai nostri fedeli la chiesa parrocchiale, un autentico simbolo di fede, di appartenenza e di comunità. Oggi, con il cuore colmo di gioia e di speranza, riprendiamo il nostro cammino spirituale insieme, più uniti che mai, pronti a riabitare questa "casa" che accoglie ognuno di noi, per rendere di nuovo possibile la preghiera, la riflessione e la speranza di tutti. È un momento di rinnovamento - conclude don Michele - che segna un nuovo inizio per la nostra comunità, che si ritrova più forte, più viva e più determinata che mai».