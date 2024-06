Paolo Crepet a Trani: «La vita è inciampo, ma nessuno lo dice»

14 foto Prendetevi la luna: Paolo Crepet a Trani

Parlare diin un'ora e mezza, senza interruzioni e senza perdere il filo conduttore. Il sociologo e docenteci ha dimostrato che è possibile e lo ha fatto ieri, in, con la conferenza-spettacolo "", con cui sta girando l'Italia.«Spesso dimentichiamo chee li trascuriamo. In ogni scuola dovrebbe esserci una, affinché un bambino possa nascondersi, possa giocare, possa esserci o non esserci - ha affermato - oggi i piccoli».Chi non sa perdere non sbaglia, e chi non sbaglia non ha delle conseguenze. E chi non ha delle conseguenze, non cresce. Qui sta tutto. Così è entrato in gioco, nel suo monologo, il concetto di».Tutto ciò che ha a che fare con la protezione eccessiva, con la tutela e con il politicamente corretto è stato apertamente criticato dal sociologo.«Forse non ci rendiamo conto dell'importanza di, dell'importanza dicosì come la conosciamo - ha aggiunto - ci stanno abituando a pensare che i bambini non debbano cadere mai, che debbano essere».Sono tre i pilastri della vita che lo stesso Crepet ha indicato ai presenti come barlumi da tenere sempre a mente.: ci stanno abituando ad avere tutto e ci stanno allontanando dal senso delma se non cadiamo mai non desidereremo mai nulla e la conseguenza è pericolosissima: non senza desiderio, non produrremo nessuna passione».Secondo il sociologo non lo abbiamo fatto apposta, ma l'abbiamo fatta davvero grossa e siamo finiti in una strada cheavrebbe commentato in chissà che modo.«Oggi anche il concetto diè cambiato radicalmente,. Basta pubblicare del selfie e attendere commenti di perfetti sconosciuti che ci procureranno gioia perché».Persino uno dei nostri concimi più importanti, che è l'i, è andato perduto.- ha sottolineato - quando da piccolo mi dissero che in me c'era un visionario, mio padre sbiancò, io oggi ne vado fiero.».Ed ecco che la sua attenzione si sposta nuovamente sul coraggio e sulle azioni difficili., a farti venire voglia, le cose facili, invece, hanno tutte lo stesso sapore. I miei nonni erano persone genuine, tuttofare. I nonni del presente e del futuro sono quelli che parlano con Alexa: non ci siamo evoluti in meglio».Il focus si sposta nuovamente sulle relazioni, sulle emozioni, sull'amore., anche questo lo abbiamo dimenticato. Vivere insieme, cercarsi, chiedersi come stai.con la certezza che possiamo recuperare tutto da uno smartphone e, presto, da un visore. Tutti possiamo vedere un tramonto comodamente da casa.?»Amore, passione ed erotismo sono tre punti chiave ai quali Crepet tiene molto.. Ci sarà una ragione se si chiamano pene d'amore e non gioie d'amore. E poi c'è l'erotismo, che a me piace definire come "": l'attesa di incontrare qualcuno, di sentirne il profumo e di vedere come sarà vestita.».La più grande follia dei nostri tempi è proprio quella mania della perfezione che ci ha disabituato alle sconfitte e al dolore.«Pensiamo a: tutti parlano delle sue vittorie, ma le vittoria si costruiscono con le sconfitte, attraverso cui si impara a diventare grandi. Pensate se gli avessero evitato i punteggi negativi, le partite perse e lo avessero portato direttamente al traguardo finale: che senso avrebbe? Nessuno. E perché con i figli dovrebbe funzionare diversamente? Oggi con l'intelligenza artificiale si ha tutto, non c'è più bisogno di pensare e di fare fatica.Quelle di Paolo Crepet sono».Di quelle paure che ci rendono umani e non tutti d'un pezzo.Gli scarti sono interessanti, ciò che non ho scartato invece è noioso.».La parola con cui Crepet ha lasciato i presenti è, che è anche, appunto.«Una volta conquistata, la libertà non è nostra per sempre, la possiamo perdere. E non la prenderanno eserciti o bandiere, ma semplicemente».