Parcheggia sulla nuova pavimentazione di San Giacomo

Chiesa di San Giacomo, già Santa Maria de' Russis: nuova pavimentazione sul sagrato, vecchie ed incivili "abitudini": appena rifatta la pavimentazione davanti l'antica chiesa, a pochi giorni dall'arrivo e posizionamento dei paletti dissuasori, ecco che si ritorna ai gesti incivili come il parcheggiare su quel marciapiede antistante la splendida costruzione risalente al 12esio secolo.Lo sottolinea il vice sindaco ed assessore ai lavori pubblici Fabrizio Ferrante sui social: "La retina arancione era stata messa a protezione dell'intervento appena fatto e da completare in questi giorni con i paletti, ma nulla...l'imbecille di turno è sempre in agguato..."Eppure da pochissimo è stata realizzata, con una spesa di 11mila euro, la pavimentazione in pietra di Trani, che prevede poi anche il posizionamento dei pali, consona all'edificio religioso che precede.I paletti dissuasori in ghisa verranno installati nei prossimi giorni, a cura della Polizia Locale, ed evidentemente sono davvero indispensabili.