Parco di via Andria, pubblicato bando per la concessione del servizio di gestione per 9 anni

E' stato pubblicato sulla piattaforma telematica EmPULIA il bando di gara per la concessione del servizio di gestione per 9 anni del parco di via Andria, il quarto parco realizzato nel quartiere di Sant'Angelo di Trani dal 2016. L'affidamento riguarda la concessione della gestione del parco di proprietà comunale (terminato) e che include il servizio di gestione del chiosco da adibire a bar e della pista baby cars, la cura, la manutenzione e la pulizia dei locali e del blocco dei servizi igienici, degli impianti, e di tutte le aree verdi e gli arredi presenti.Il valore complessivo per l'intera durata della concessione del servizio (9 anni) è di 497.250 euro. Scadenza dei termini per la presentazione delle offerte fissata per venerdì 5 agosto 2022."Proseguiamo le azioni di riqualificazione di una periferia che non è più tale" dice il sindaco, Amedeo Bottaro. "Tre parchi realizzati e consegnati, un quarto pronto per la imminente pubblica fruizione, un percorso ciclabile esteso per il quartiere i cui lavori, unitamente a quelli per l'allargamento di via Parini, partiranno nei prossimi giorni, una scuola terminata e inaugurata, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica consegnati ai beneficiari, la realizzazione del primo impianto sportivo in sintetico e l'inizio dell'iter per la progettazione del nuovo impianto sportivo polivalente coperto che sorgerà tra i due parchi più grandi e per il quale abbiamo ottenuto 700mila euro nell'ambito del bando Sport e periferie 2020. Un'autentica rivoluzione, frutto di lavoro e di continua ricerca di finanziamenti e partendo da zero, che ci ha permesso di sottrarre al degrado ed all'abbandono una vasta porzione di territorio mettendola a valore"."Con la pubblicazione del bando – spiega il vice sindaco, Fabrizio Ferrante – di fatto siamo in dirittura di arrivo per l'apertura del parco, il quarto realizzato dopo quelli di via Polonia, via Grecia e di via delle Tufare. La rigenerazione dell'area rappresenta un momento di riqualificazione importante per la città. Personalmente ritengo questo parco un vero gioiello con un percorso di automobiline per i più piccoli che mi auguro venga vissuto e tutelato da tutti".