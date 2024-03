Parco di via Polonia dimenticato, verde trascurato e giostrine danneggiate

Ci si chiede, dunque, come mai la ditta che si occupa della manutenzione abbia "dimenticato" quest'area. Con l'arrivo dell'estate i cittadini chiedono degli spazi per riposare e portare i propri bambini, spazi liberi dagli insetti e dalle blatte.

I parchi a Trani non hanno vita facile. Inaugurata a febbraio del 2017, l'area verde di via Polonia appare trascurata già da diverso tempo. L'erba alta e secca domina tutta la zona e sembrerebbe che nessuno se ne occupi già da un po'. A ciò si aggiungono le giostrine sempre più vandalizzate con il rischio di farsi veramente male. In città i grandi spazi verdi scarseggiano e crescono, così, le lamentele da parte dei residenti che chiedono la manutenzione per quei pochi spazi presenti. La preoccupazione è che anche per questo parco, come per altre zone verdi della città, toccherà prima o poi il totale degrado.