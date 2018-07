Nuove giostrine per diversamente abili in villa comunale e nel parco di via Polonia

Nei giorni scorsi i funzionari dell'UTC hanno concluso la procedura negoziata avviata per l'adeguamento dei parchi gioco comunali alle esigenze dei bambini con disabilità, secondo le direttive della L.R. 23 del 9.8.2016, utilizzando la somma totale di circa 20 mila euro tra il finanziamento Regionale ottenuto dalla Regione Puglia ed il cofinanziamento Comunale. A seguito dell'aggiudicazione della gara pubblica la ditta aggiudicataria ha provveduto ad organizzare l'ordinativo delle nuove giostrine che saranno installate nei prossimi giorni.L'intervento, programmato dall'assessorato all'ambiente, prevede anche la manutenzione completa di tutto il parco giochi presente in villa Comunale già implementato nei mesi scorsi con nuovi giochi, nonché, nell'ambito delle risorse disponibili, anche la implementazione dell'area Fitness.L'Ufficio tecnico Comunale, ha predisposto il necessario progetto tecnico allegando la idonea relazione illustrativa con indicazione della localizzazione dell'intervento proposto che riguarda, in maniera diffusa, sia la Villa Comunale sia il Parco di via Polonia.L'intervento prevede la installazione di dispositivi ludici che consentiranno la fruibilità piena delle suddette aree anche da parte dei bambini con disabilità integrando, per la villa Comunale, una installazione già esistente e donata da parte delle associazioni di volontariato nei mesi scorsi.Il progetto presentato e per il quale il Comune di Trani ha ottenuto l'importo finanziabile massimo, privilegia strutture ludiche che favoriscono la socializzazione utilizzando decorazioni e disegni, forme geometriche e colori che richiamano le forme del mare in modo da essere immediato richiamo al gioco. Le tipologie di giochi indicate nel progetto sono: animali colorati prefabbricati, un percorso tattile pe ipovedenti composto da sei stazioni, una barca multifunzione un pannello tri con tasselli rotanti ed altri.L'iniziativa Regionale ha lo scopo di assicurare che i bambini con disabilità abbiano eguale accesso rispetto agli altri bambini alla partecipazione ad attività ludiche, ricreative e di tempo libero e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale.Nell'ambito delle attività di gestione della Villa stessa inoltre il Comune ha previsto la sottoscrizione di una convenzione con un'associazione locale specializzata, al fine di vigilare sul corretto comportamento dei proprietari dei cani.L'assessore Michele di Gregorio