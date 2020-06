Parcometro presto reinstallato in corso Italia

In merito l'articolo di Articolo 97 , è giunta la risposta di Giuseppe Paolillo, amministratore delegato di Amet spa che riportiamo qui di seguito.«Nel condividere lo spirito di tutela degli interessi pubblici da cui è animato il movimento civico "Articolo 97" comunico che, salvo imprevisti, il parcometro sarà reinstallato in corso Italia a far data dal 1.7.2020.Al fine di limitare il disservizio abbiamo provveduto a rifornire di grattini diversi esercizi commerciali presenti in zona, oltre che a garantire una maggiore presenza degli ausiliari della sosta.Ci scusiamo per il disservizio».