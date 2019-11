Parrocchia Spirito Santo, il 16 novembre si celebra la festa liturgica di San Giuseppe Moscati

Come ogni anno la Parrocchia Spirito Santo vive con particolare solennità la festa liturgica del Santo medico napoletano Giuseppe Moscati il prossimo 16 novembre. Il triduo di preparazione inizierà il 13 novembre predicato dal Rev.do don Massimo Serio, assistente ecclesiastico dell'Associazione Medici Cattolici sezione di Barletta.Giovedì 14 novembre alle ore 20 è prevista l'inaugurazione di una mostra fotografica-documentaria dal titolo "Ho toccato le carni di Cristo" a cura della Dott.ssa Roberta Salerno, con la lettura scenica della vita del Santo, a cura di Francesco Carrassi e l'intervento di Rossana Sabatiello.Sabato 16 novembre, giorno della festa liturgica, alle ore 18:30 sarà celebrata la S. Messa e a seguire la fiaccolata per il quartiere, percorrendo Via Tolomeo, Via Pisa, Corso Don Sturzo, Viale De Gemmis, Via Don Uva, Via Pozzo Piano, Corso Don Sturzo, Piazza Albanese, Via Trombetta, Via Gramsci, Via Tolomeo.Domenica 17 novembre, III Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco, dalle ore 9 nella Sala Aurelia della Parrocchia Spirito Santo, si terrà il 1° Convegno annuale per medici e operatori sanitari dal tema "San Giuseppe Moscati: fede, scienza e carità". Il Convegno è organizzato dai tre enti promotori dell'Ambulatorio medico solidale che porta il nome del Santo medico dei poveri: Parrocchia Spirito Santo, Associazione Orizzonti e Caritas; in collaborazione con l'Associazione Medici Cattolici e l'Ufficio diocesano pastorale della salute.Papa Francesco, nel messaggio per la III Giornata mondiale dei poveri, afferma che «l'impegno dei cristiani, in occasione di questa Giornata Mondiale e soprattutto nella vita ordinaria di ogni giorno, non consiste solo in iniziative di assistenza che, pur lodevoli e necessarie, devono mirare ad accrescere in ognuno l'attenzione piena che è dovuta ad ogni persona che si trova nel disagio. La speranza si comunica anche attraverso la consolazione, che si attua accompagnando i poveri non per qualche momento carico di entusiasmo, ma con un impegno che continua nel tempo. I poveri acquistano speranza vera non quando ci vedono gratificati per aver concesso loro un po' del nostro tempo, ma quando riconoscono nel nostro sacrificio un atto di amore gratuito che non cerca ricompensa».PROGRAMMA 2019Mercoledì 13 novembre· Ore 18.00, Rosario e preghiere al Santo· Ore 19.00, Messa e predicazione di Don Massimo Serio, assistente diocesano dei medici cattoliciGiovedì 14 novembre· Ore 18.00, Rosario e preghiera al Santo· Ore 19.00, Messa e predicazione· Ore 20.00, Mostra fotografica e lettura scenica sulla vita del Santo medicoVenerdì 15 novembre· Ore 18.00, Rosario e preghiera al Santo· Ore 19.00, Messa e predicazioneSabato 16 novembre – Festa Liturgica· Ore 10.00, Messa e Unzione degli infermi· Ore 18.30, Messa festiva· Ore 19.30, Fiaccolata per il quartiere percorrendo Via Tolomeo, Via Pisa, Viale De Gemmis, Via Don Uva, Via Pozzo Piano, Corso Don Sturzo, Piazza Albanese Via Trombetta, Via Gramsci, Via TolomeoDomenica 17 novembre - Giornata Mondiale dei Poveri· ore 9/12, Convegno annuale per operatori sanitari (Sala Aurelia).