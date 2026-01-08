Addio a Leonardo Mastromauro: si è spento a 90 anni lo storico Presidente del Pastificio Riscossa

Un pezzo di storia dell'industria agroalimentare pugliese se ne va. È morto oggi, all'età di 90 anni,, figura chiave e Past President del, azienda simbolo del Made in Italy nel mondo. Con la sua scomparsa, il territorio perde non solo un imprenditore lungimirante, ma un custode dei valori di famiglia che hanno trasformato un piccolo laboratorio di pasta in un colosso internazionale.La comunità cittadina e il mondo imprenditoriale si stringeranno attorno alla famiglia per l'ultimo saluto nella giornata di domani, venerdì. Le esequie si terranno a, alle ore, presso laha incarnato fino all'ultimo lo spirito dell'azienda, fungendo da solido ponte tra la tradizione delle origini e l'innovazione portata avanti oggi dai suoi eredi: la Presidente, il Vice Presidentee il Partner Sales Manager. La sua vita è stata dedicata a onorare quel marchio, "Riscossa", che non è solo un nome commerciale, ma la sintesi di un'epopea familiare iniziata nel lontano 1902 a Corato e passata attraverso il sogno americano.La storia cheha contribuito a scrivere e tramandare affonda le sue radici nel coraggio del suo omonimo antenato, il Cavaliere(bisnonno dell'attuale presidente). Una vicenda che ha il sapore cinematografico del riscatto. Tutto ebbe inizio con un viaggio verso New York, la "Grande Mela", meta di speranza per tanti migranti. Lì, il fondatore lavorò instancabilmente, affrontando la frenesia e la competitività americana con tenacia e ingegno. Fu proprio nella metropoli statunitense che maturò il capitale economico e morale per il grande ritorno in patria. Quel rientro in Italia non fu un semplice rimpatrio, ma una vera e propria "riscossa": la fondazione dell'azienda fu il simbolo di una vittoria personale e professionale. Dal 1902, quella piccola bottega di Corato è cresciuta, evolvendosi generazione dopo generazione senza mai tradire la missione originale: portare sulla tavola una pasta di altissima qualità, genuina e saporita.Oggi, ilè sinonimo di eccellenza in tutto il mondo. Una storia di successo recentemente celebrata anche in un video storytelling diretto dal regista Andrea Simonetti, che ha narrato i 40 anni di impegno e dedizione della famiglia. Leonardo Mastromauro lascia questa eredità solida nelle mani dei suoi successori, che continuano a guidare l'azienda con la stessa passione. La sua scomparsa segna la fine di un capitolo, ma il racconto della sua "Riscossa" continuerà a vivere attraverso il lavoro di chi resta e nel sapore di quella pasta che, da oltre un secolo, parla di famiglia, sacrificio e amore per la propria terra.