Religioni
"Parole Trappola": a Trani un incontro per educare i giovani al rispetto e alla responsabilità nelle relazioni
Torna il progetto "Semi di legalità" (MSAC) . Appuntamento il 13 novembre in Parrocchia Spirito Santo
Trani - domenica 9 novembre 2025 Comunicato Stampa
Torna, per il terzo anno consecutivo, il progetto "Semi di legalità", che in collaborazione con il MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica) propone un nuovo incontro aperto a giovanissimi e giovani della nostra diocesi dal titolo: "Parole trappola: quando il linguaggio giustifica la violenza di genere" L'appuntamento nasce dal forte desiderio di affrontare un tema sempre più urgente e attuale: la violenza, non solo come fatto di cronaca, ma come un problema culturale, sociale ed educativo che riguarda tutti, soprattutto i più giovani.
Per questo l'incontro sarà realizzato in collaborazione con il Centro Antiviolenza Save di Trani. Grazie alla preziosa testimonianza dei volontari, conosceremo esperienze, storie e strumenti per riconoscere e contrastare le diverse forme di violenza. L'obiettivo è chiaro: educare al rispetto, alla parità e alla responsabilità nelle relazioni. Perché parlare di legalità significa anche imparare a vivere in modo giusto e libero, riconoscendo la dignità di ogni persona.
L'incontro si terrà giovedì 13 Novembre, alle ore 18.00 presso la Parrocchia Spirito Santo di Trani e sarà aperto a tutta la cittadinanza e soprattutto ai giovani. Sarà un momento di ascolto, dialogo e confronto.
