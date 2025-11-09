"Parole Trappola": a Trani un incontro per educare i giovani al rispetto e alla responsabilità nelle relazioni

Torna, per il terzo anno consecutivo, il progetto, che in collaborazione con ilpropone un nuovo incontro aperto a giovanissimi e giovani della nostra diocesi dal titolo: "Parole trappola: quando il linguaggio giustifica la violenza di genere" L'appuntamento nasce dal forte desiderio di affrontare un tema sempre più urgente e attuale: la violenza, non solo come fatto di cronaca, ma come un problema culturale, sociale ed educativo che riguarda tutti, soprattutto i più giovani.Per questo l'incontro sarà realizzato in collaborazione con il. Grazie alla preziosa testimonianza dei volontari, conosceremo esperienze, storie e strumenti per riconoscere e contrastare le diverse forme di violenza. L'obiettivo è chiaro: educare al rispetto, alla parità e alla responsabilità nelle relazioni. Perché parlare di legalità significa anche imparare a vivere in modo giusto e libero, riconoscendo la dignità di ogni persona.