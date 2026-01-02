Presepe Vivente dello Spirito Santo anima la Cittadella Sanguis Christi il 3 e il 4 gennaio
Presepe Vivente dello Spirito Santo anima la Cittadella Sanguis Christi il 3 e il 4 gennaio
Religioni

Il Presepe Vivente dello Spirito Santo anima la "Cittadella Sanguis Christi" il 3 e il 4 gennaio

Un evento che coinvolge il quartiere ispirandosi alle parole del Papa: "Accogliere Dio nella quotidianità"

Trani - venerdì 2 gennaio 2026
Si rinnova la consueta e sentita tradizione del Presepe Vivente, organizzato dalla Parrocchia Spirito Santo, che si terrà nei giorni 3 e 4 gennaio 2026 presso la Cittadella Sanguis Christi, in via Arno 2, a Trani. Un appuntamento ormai storico per la comunità, capace ogni anno di coinvolgere non solo i fedeli, ma l'intera cittadinanza.

Il titolo scelto, "Oggi voglio fermarmi a casa tua", si inserisce pienamente nel tema della zona pastorale di Trani e richiama il celebre episodio evangelico di Zaccheo. È lo sguardo di Gesù che si posa su di lui, lo chiama per nome e lo invita a un incontro che cambia la vita. Un invito che oggi risuona ancora, rivolto a ciascuno di noi. Il Presepe Vivente diventa così annuncio incarnato, capace di raccontare il mistero del Natale attraverso i volti, i gesti e la partecipazione attiva della comunità parrocchiale. La scelta di una location periferica, come quella della Cittadella Sanguis Christi, assume un forte valore simbolico: è il segno di una Chiesa che non resta al centro, ma si fa prossima, che raggiunge i luoghi meno frequentati per renderli spazi di incontro e di speranza.

In questo cammino si inserisce il magistero di Papa Leone XIV, che ha più volte richiamato il valore del presepe come luogo di evangelizzazione semplice e profonda. Il Papa ha ricordato come il presepe "non sia una tradizione da custodire in modo nostalgico, ma un'esperienza viva che ci educa ad accogliere Dio che chiede di entrare nelle nostre case". Come a Zaccheo, anche oggi il Signore continua a dire: voglio fermarmi da te.
Il Presepe Vivente della Parrocchia dello Spirito Santo vuole essere proprio questo: una porta aperta, un invito rivolto a tutti – credenti e non – a lasciarsi incontrare da Cristo che nasce, passa nelle nostre strade e desidera abitare le nostre periferie interiori ed esteriori.
Social Video2 minutiTrani - Parrocchia Spirito SantoMarina Laurora
  • Chiesa dello Spirito Santo
  • Trani Natale 2025
Altri contenuti a tema
Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti Eventi e cultura Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti Concerto in Piazza Quercia dalle 18:30
Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro Eventi e cultura Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro Una piazza gremita, un rocker senza tempo, l’energia di Radio Selene: la città entra nel 2026 da protagonista
Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale Speciale Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale Sindaco e cittadini in Piazza Quercia per lo storico passaggio. Ecco il percorso dei tedofori tranesi.
Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa Eventi e cultura Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa Sabato 3 gennaio il recital “Naviganti” a Palazzo Beltrani. Domenica 4 il Gran Concerto Bandistico di Bisceglie
Rinviato a lunedì 6 gennaio il concerto di Vincenzo Schettini e Wanted Gospel Chorus: stop per maltempo e indisposizione dell’artista Attualità Rinviato a lunedì 6 gennaio il concerto di Vincenzo Schettini e Wanted Gospel Chorus: stop per maltempo e indisposizione dell’artista La decisione, sofferta ma inevitabile, è maturata nelle ultime ore
Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica Eventi e cultura Trani, Capodanno tra rock e storia: arrivano Bennato, Carroccia e la Fiamma Olimpica Il cartellone “Le Vie del Natale” chiude il 2025 e apre il 2026 con grandi eventi. Spazio anche all’Orchestra di Matera e all’omaggio a Battisti
Trani, Capodanno blindato per Bennato: stop a vetro, lattine e superalcolici Attualità Trani, Capodanno blindato per Bennato: stop a vetro, lattine e superalcolici Ordinanza del Sindaco in vigore dalle 19:00: via anche tavolini e fioriere da Piazza Quercia. Previste multe fino a 5.000 euro per chi viola le regole di sicurezza
Gli appuntamenti del 29 e 30 dicembre nel cartellone "Le Vie del Natale", aspettando il Capodanno Eventi e cultura Gli appuntamenti del 29 e 30 dicembre nel cartellone "Le Vie del Natale", aspettando il Capodanno Teatro per i più piccoli in Biblioteca e festa serale in Piazza Quercia
Capodanno di Trani in concerto tra Morricone, Strauss e Mozart
2 gennaio 2026 Capodanno di Trani in concerto tra Morricone, Strauss e Mozart
Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa
2 gennaio 2026 Trani, gran finale per “Le Vie del Natale”: tra i racconti del mare e la banda in Villa
Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti
1 gennaio 2026 Gianmarco Carroccia riporta in vita le “Emozioni” di Lucio Battisti
Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria "terra di nessuno ": scene da guerriglia urbana indegne per Trani
1 gennaio 2026 Follia di Capodanno, Via Superga e Via Andria "terra di nessuno": scene da guerriglia urbana indegne per Trani
Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro
1 gennaio 2026 Trani accende il suo Capodanno più rock: Bennato trascina Piazza Quercia in una notte di musica, identità e futuro
TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
1 gennaio 2026 TraniViva, un anno in dodici click: ecco la Top News delle notizie più lette del 2025
Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia
1 gennaio 2026 Dal 03 gennaio 'Saldi invernali' al via in Puglia
Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
1 gennaio 2026 Buon 2026 a tutti i lettori del Viva Network
Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale
31 dicembre 2025 Il fuoco di Milano-Cortina scalda Trani: la Fiamma Olimpica illumina il porto e la Cattedrale
Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica»
31 dicembre 2025 Trani, degrado sottovia SS16bis, la ASL non fa sconti: «Anas bonifichi subito per tutelare la salute pubblica»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.