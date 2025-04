Pasquetta di lutto: il sindaco Bottaro invita alla sobrietà dopo la morte di Papa Francesco

In una giornata che tradizionalmente celebra la gioia della Pasquetta, la comunità è stata colpita dalla triste notizia della scomparsa di Papa Francesco, avvenuta lunedì 21 aprile 2025 alle 7:35 del mattino nella sua residenza di Casa Santa Marta in Vaticano .Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha espresso il suo cordoglio e ha rivolto un appello alla cittadinanza:"In questa giornata di festa, mentre molte famiglie si preparano a vivere la tradizionale Pasquetta con serenità e gioia, ci troviamo anche a vivere un momento di profondo dolore per la scomparsa del Santo Padre. La morte del Papa ci tocca tutti, credenti e non, come evento che segna la storia e invita al raccoglimento, al rispetto e alla riflessione. Per questo, rivolgo a tutti voi un invito alla sobrietà: celebriamo questa giornata nel segno della condivisione e dell'unità, ma con il cuore rivolto a ciò che questo momento rappresenta. Viviamo la Pasquetta con rispetto, evitando eccessi e mantenendo alto il senso di comunità che ci contraddistingue."