Paura d'invecchiare? Rapunzel ci svela il segreto per mantenersi giovani

Paura di invecchiare? E se vi dicessi che esiste un fiore magico capace di mantenervi giovane per sempre? Sono sicuro rispondereste che la rubrica "Cinema e Scienza" mi ha dato alla testa…e forse non sbagliereste; ma ciò che vi sto raccontando è proprio quello che accade in Rapunzel – l'intreccio della torre. Madre Gothel, la finta madre della Principessa Rapunzel, temendo di invecchiare sfrutta il potere magico della principessa per mantenersi giovane, ma in assenza di Rapunzel come avrebbe potuto fare?Innanzitutto modificando la sua dieta, cercando di vivere di ciò che la foresta offriva, quindi molta verdura e frutta, che permettono di soddisfare il fabbisogno di vitamine e di antiossidanti, pesce appena pescato, ricco di omega 3 con un forte potere antiinfiammatorio, bevendo molta acqua, in modo da mantenere uno stato ottimale di idratazione, e non esporsi troppo al sole, ma di quello non ci preoccupiamo, poiché per quasi tutto il film, Madre Gothel, indossa un cappuccio; infine non dimentichiamoci che Madre Gothel aveva a disposizione diversi ettari di foresta che avrebbe potuto utilizzare come palestra, perché una regolare attività fisica aumenta la massa cellulare attiva. È possibile racchiudere tutto ciò in due parole: "Dieta Mediterranea", che per noi devono essere un motivetto come per Madre Gothel era: "Rapunzel Sciogli i tuoi capelli".