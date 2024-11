"Pedopornografia e tutela dei minori": se ne parla oggi a Palazzo San Giorgio nell'ambito della mostra"Supereroi"

Non una sterile esibizione di fotografie ma una ferma intenzione di collaborare per diffondere la consapevolezza della nefanda piaga sociale della pedopornografia e gli strumenti per combatterla. E così a partire dalle 18:00 a Palazzo San Giorgio nell'ambito di "Supereroi" la Polizia di Stato e il Comune di Trani hanno invitato la cittadinanza all'incontro "Pedopornografia e tutela dei minori". Il confronto sul tema assai delicato - e purtroppo sempre più attuale - sarà affidato al direttore di Telenorba Vincenzo Magistà e vi parteciperanno: Nuccio Bovalino, sociologo dei media; Giovanna Perrella, presidente regionale Unicef Puglia; Nunzio Gabrielli, direttore della Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica.