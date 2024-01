Persona investita in corso Imbriani, disagi alla circolazione

Una donna è stata investita da un'auto in corso Imbriani, poco dopo il Comando dei Vigili Urbani.Alta velocità, scarsa illuminazione, manto scivoloso, distrazione: queste solo alcune delle ipotesi del sinistro al vaglio degli agenti della Polizia locale giunti sul posto oltre a due mezzi del 118. Dalle prime testimonianze, sembrerebbe che la donna sia stata sbalzata violentamente sull'asfalto e nell'impatto abbia perso parecchio sangue dalla testa. È stato quindi necessario il trasporto in ospedale.Si registrano disagi e rallentamenti alla circolazione su tutta l'arteria con lunghe code di diversi chilometri. Almeno otto i pullman rimasti bloccati in entrambe le direzioni con enormi disagi per i pendolari.Il tratto interessato è stato chiuso al traffico per diverso tempo per consentire tutti i rilievi del caso.Seguono aggiornamenti