Piazza Kolbe, si affrettano i tempi ed il quartiere (e la parrocchia) respirano

Piazza Kolbe, alle spalle della parrocchia degli Angeli Custodi non appartiene solo al quartiere in cui e' ubicata. In questi anni l'abbiamo fatta anche un po' nostra, come se l'avessimo "adottata". E' diventato il simbolo di una parte della Citta' bisognosa di riscatto, di considerazione. Perche' i ragazzi di questo quartiere non fossero costretti a giocare a pallone, senza inciampare nelle radici degli alberi, a differenza dei campetti e delle piazze piu' levigate, o a differenza dei perfetti campetti di calcetto a pagamento. Perche' gli anziani ed altre persone, per raggiungere la chiesa provenendo dalla parte retrostante l'edificio sacro e adiacente la piazzetta, non s'imbattessero, come ci segnalo' don Enzo De Ceglie, in un enorme pantano, un'odiosa e gigantesca pozzanghera formatasi ad ogni pioggia.La frase di Amedeo Bottaro, circa le periferie da riportare al centro, stavolta va interpretata in senso lato e non "politico", almeno rispetto al nostro punto di vista. Nel senso che ha capito, grazie a noi che abbiamo adottato quella piazza, a noi che ne abbiamo scritto e a chi ha espresso un disagio come fece don Enzo, ha capito che quella piazze era al centro del nostro cuore e dei cittadini che intorno ad essa abitano.Quella piazza e' un punto di riferimento e aggregazione per i ragazzi bisognosi di spazi per giocare, di adulti o gente comune, magari anziani che hanno come unica distrazione la televisione. E se quella piazza fosse ancora rimasta cosi', la televisione sarebbe rimasta l'unica alternativa, invece del ritrovo, della chiacchiera, del confronto e dell'incontro con gli altri.Per questo presi a cuore piazza Kolbe e portai all'attenzione dell'opinione pubblica e delle Istituzioni questo luogo.Da allora, dopo l'impegno del sindaco, ho scoperto quello pregresso e confermato nel tempo di Cecilia Di Lernia, assessore sensibile e solerte ai nostri richiami, che stava gia' lavorando e tessendo la tela burocratica ed istituzionale per il recupero di quella piazza. Dopo gli articoli e le segnalazioni, abbiamo anche ammirato l'impegno di Domenico Briguglio, altro assessore sempre attento ai nostri input, che in uno slancio di entusiasmo ( la scrittura serve anche a motivare in tal senso) ha cercato di dare anche il suo pronto contributo alla causa.Oggi sappiamo da informazioni raccolte a Palazzo che non solo piazza Kolbe e zona adiacente, sara' rimessa a nuovo, ma che l'inizio dei lavori con cantierizzazione annessa potrebbe essere anticipato rispetto ai tempi previsti.Piccole grandi vittorie, piccoli grandi riscatti di una parte della comunita' tranese, piccoli passaggi delle periferie... al centro.