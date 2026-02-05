Trani Piazza Plebiscito
Trani Piazza Plebiscito
Piazza Plebiscito cambia volto: al via il restyling per un cuore urbano più sicuro e verde a Trani

L’intervento punta a restituire alla comunità un punto di incontro

Trani - giovedì 5 febbraio 2026 12.30
È un segnale atteso e decisamente positivo quello che arriva da Piazza Plebiscito, l'Amministrazione comunale ha dato ufficialmente il via ai lavori di manutenzione straordinaria di uno degli spazi più iconici e frequentati della città. Non si tratta solo di un cantiere di routine, ma di un intervento strategico finalizzato a rigenerare quello che è a tutti gli effetti il "cuore pulsante" del passaggio tra il centro storico, l'area portuale e la Villa Comunale.

L'urgenza dei lavori nasce dalla necessità di risolvere situazioni di degrado strutturale che, nel tempo, avevano compromesso la piena fruibilità della piazza. L'intervento punta a restituire sicurezza ai pedoni e decoro estetico a un'area che rappresenta il biglietto da visita per chiunque visiti la città. Il progetto esecutivo, curato con attenzione dall'ingegnere Amalia Palma, prevede un rifacimento della pavimentazione nei punti più critici, eliminando le insidie del tempo e dell'usura. I lavori sono stati affidati all'impresa Edil Dmt per un importo complessivo di circa 52.900 euro, attinti dalle risorse dell'avanzo di amministrazione 2024: una scelta contabile che permette di reinvestire immediatamente le economie dell'Ente in opere di pubblica utilità.

Uno degli aspetti più qualificanti dell'intervento riguarda il patrimonio arboreo. Dopo i tagli effettuati negli anni scorsi — necessari per ragioni fitosanitarie ma non privi di polemiche — la piazza si prepara, dopo già aver registrato lo scorso mese di gennaio la riattivazione della fontana a zampilli, a una vera e propria rinascita ambientale. Il progetto prevede la piantumazione di nuove specie arboree, selezionate per la loro resistenza e adeguatezza al microclima urbano. L'obiettivo è duplice:
  1. Tutela ambientale: Incrementare la copertura verde della zona.
  2. Impatto scenico: Restituire alla piazza quell'armonia visiva che la natura sa offrire, rispondendo con i fatti alle preoccupazioni espresse in passato dai residenti e dalle associazioni ambientaliste.
Piazza Plebiscito non è solo un'area di transito, ma un punto di incontro. Con questo restyling, Trani si riappropria di un pezzo della sua storia, trasformando uno spazio in un luogo moderno, accessibile e rispettoso dell'ambiente. Un passo avanti fondamentale verso una città che sceglie di investire sulla bellezza e sulla manutenzione costante del suo straordinario patrimonio urbano.
Lavori Piazza Plebiscito Trani
