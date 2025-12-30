Trani Piazza Plebiscito. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Trani Piazza Plebiscito. Foto Tonino Lacalamita
Attualità

Trani, Piazza Plebiscito ritrova la sua voce: dopo 13 anni la fontana torna a zampillare

Bottaro: "Un intervento che restituisce luce e decoro alla Piazza.Ogni piccolo gesto, ogni scelta, ogni azione può fare la differenza"

Trani - martedì 30 dicembre 2025 15.16
«La bellezza di una storica fontana restituita ai cittadini. Dopo anni la fontana e le luci dell'aiuola di Piazza Plebiscito hanno ripreso a funzionare. Ora spetta a noi averne cura». Con queste parole il Sindaco Amedeo Bottaro ha salutato questa mattina, 30 dicembre 2025, il ritorno dell'acqua nella storica vasca che domina l'ingresso della Villa Comunale. Ma il Primo Cittadino ha voluto andare oltre invitando la comunità a una riflessione più ampia sul senso dell'amministrare. Bottaro ha sottolineato come questo intervento, seppur piccolo rispetto ad altre grandi opere, si innesti in una progettualità complessa che spesso viene giudicata solo sul risultato finale, senza tener conto della «molteplicità di eventi che appesantiscono, rallentano e ne ritardano la conclusione nei tempi programmati». «Amministrare con lo scopo del bene comune – ha dichiarato il Sindaco – è un viaggio verso una meta che, pur spostandosi sempre in avanti, non esula da tutti quegli eventi inaspettati che contraddistinguono il viaggio stesso». Un invito, dunque, a leggere dietro ogni cantiere la fatica di un percorso a ostacoli volto al miglioramento della città.

La storia e il recupero L'evento chiude una parentesi di silenzio durata ben tredici anni. L'ultimo zampillo ufficiale risaliva infatti al 2012, sotto l'amministrazione Tarantini (la stessa che ne aveva curato un precedente ripristino nel 2004). Da allora, la fontana situata in Piazza Plebiscito – luogo simbolo che ospita il busto di Matteo Renato Imbriani, politico legato indissolubilmente alla storia dell'Acquedotto Pugliese – era rimasta inattiva. Oggi, grazie all'impulso dell'Assessore all'Arredo Urbano Cecilia di Lernia, ai fondi dedicati, questo aspetto è stato curaro dall' Ing. Luigi Puzziferri dell' Area Lavori Pubblici del Comune , ed alla manutenzione straordinaria affidata ad AMIU S.p.A. e coordinata dall'Ing. Gaetano Nacci è stato raggiunto il traguardo del ripristino della funzionalità dell'impianto di Piazza Plebiscito che hanno riguardato sia l'impianto idraulico che quello elettrico, oltre all'arricchimento del verde nell'aiuola circostante. Una novità importante riguarda la gestione futura: da oggi la fontana entra ufficialmente sotto la custodia degli addetti al servizio della Villa Comunale, garantendone così una manutenzione costante.

Le parole dell'Assessore «È stato un lavoro lungo perché le cose fatte bene richiedono tempo», spiega l'Assessore Cecilia di Lernia, visibilmente soddisfatta mentre osserva i giochi d'acqua. «In questi anni abbiamo cercato di "attenzionare" tutte quelle fontane bloccate per problemi di luci o irrigazione, come già fatto per Piazza Libertà, dove abbiamo riportato alla luce il mosaico dimenticato. Questa volta ci siamo concentrati su Piazza Plebiscito per la sua enorme valenza storica». L'Assessore ha sottolineato il legame profondo tra il monumento e l'identità cittadina: «Questa è luna delle piazze più grandi della città, chiamata "Plebiscito" perché qui i nostri concittadini votarono per l'annessione al Regno d'Italia. Non è solo un intervento tecnico, ma culturale. Questa mattina ho visto i bambini increduli nel guardare finalmente l'acqua scorrere: la Villa è il loro luogo e riportare gioia al suo ingresso era doveroso. Ringrazio AMIU e i suoi operatori che hanno preso a cuore questa opera, curandone ogni minima parte».

Il prossimo passo: Piazza della Repubblica Il ripristino odierno non è un atto isolato, ma si inserisce in un più ampio programma di riqualificazione degli spazi ornamentali cittadini. Dopo Piazza Libertà e Piazza Plebiscito, l'Amministrazione guarda già al prossimo obiettivo: nei primi mesi del 2026 partiranno i lavori per il ripristino della storica vasca di Piazza della Repubblica, realizzata nel 1950 dallo scultore Antonio Bassi.
"L'acqua è tornata a scorrere - ha concluso l'assessora Cecilia Di Lernia - ma affinché non si fermi di nuovo serve un'energia diversa, quella del senso civico. Le piazze, le fontane, i monumenti non sono proprietà di un'amministrazione, ma la "casa allargata" di ogni tranese." "Amare la propria città - ha ribadito infine il Sindaco Amedeo Bottaro - significa proteggerla dall'incuria e dall'indifferenza, trattando ogni angolo pubblico con la stessa attenzione che dedichiamo alle nostre dimore".
Trani Piazza PlebiscitoTrani Piazza PlebiscitoWhatsApp Image atavv Cecilia Di Lernia Assessore Citt di Trani
  • Comune di Trani
  • piazza Plebiscito
Altri contenuti a tema
6 Trani piange Gennaro Palmieri: addio allo storico "guerriero" contro le barriere architettoniche Cronaca Trani piange Gennaro Palmieri: addio allo storico "guerriero" contro le barriere architettoniche Si è spento a pochi giorni dal suo 73esimo compleanno per complicanze polmonari. Fondatore dell'OER e presidente UILDM, ha dedicato la vita a rendere la città accessibile a tutti
Un nuovo spazio verde per la città: inaugurato il parco di viale De Gemmis Un nuovo spazio verde per la città: inaugurato il parco di viale De Gemmis Inaugurato ieri il parco urbano spazio vitale per l'itero quartiere
“Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani Sanità “Passo passo”, incontri di socialità per over 65 a Bisceglie e Trani Le iniziative rientrano nel progetto messo in campo da Epass e Oasi2 per azioni ed interventi innovativi nel campo della domiciliarità
Intervista esclusiva a Giacomo Marinaro: "Il Partito Democratico fra difficoltà interne e la difficile costruzione del "Campo Largo" Politica Intervista esclusiva a Giacomo Marinaro: "Il Partito Democratico fra difficoltà interne e la difficile costruzione del "Campo Largo" Il Presidente del Consiglio della Città di Trani: "Per il dopo-Bottaro serve competenza amministrativa, no ai salti nel buio"
8 Trani sul podio per la qualità della classe politica, ma l’amministrazione arranca Vita di città Trani sul podio per la qualità della classe politica, ma l’amministrazione arranca La città terza in Italia per qualità della leadership politica, ma bassa efficienza burocratica secondo l’indice Maqi de Il Sole 24 Ore
Accessibilità e inclusione, il Comune di Trani dialoga con i cittadini Vita di città Accessibilità e inclusione, il Comune di Trani dialoga con i cittadini Tavolo di concertazione su prenotazione aperto a enti, associazioni ed operatori del Terzo Settore
Verso una Trani più accessibile: sopralluogo per eliminare le barriere architettoniche Enti locali Verso una Trani più accessibile: sopralluogo per eliminare le barriere architettoniche OCABA, Comune, Ordini professionali e associazioni al lavoro per un percorso sicuro e inclusivo per tutti
Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani Enti locali Parte il piano emergenza freddo nel Comune di Trani Tutte le iniziative messe in campo per le persone in difficoltà
Coez sceglie Trani per “From The Rooftop 2026”: appuntamento il 30 luglio
30 dicembre 2025 Coez sceglie Trani per “From The Rooftop 2026”: appuntamento il 30 luglio
«Shalom» nel cuore di Trani: si chiude la XX edizione del Presepe Vivente
30 dicembre 2025 «Shalom» nel cuore di Trani: si chiude la XX edizione del Presepe Vivente
Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata "
30 dicembre 2025 Fondazione S.E.C.A., tradizione e comicità a Trani con la "Tombolata scostumata"
Trani, impianti al collasso: ASD 'Oltre Sport' denuncia l'emergenza che colpisce tutti
30 dicembre 2025 Trani, impianti al collasso: ASD 'Oltre Sport' denuncia l'emergenza che colpisce tutti
Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi
30 dicembre 2025 Barletta saluta l'arrivo del 2026 con un grande cartellone di eventi
Chiesa della Madonna del Carmine gremita per lo spettacolo "Christmas Carols " dell'Orchestra Arcadia
30 dicembre 2025 Chiesa della Madonna del Carmine gremita per lo spettacolo "Christmas Carols" dell'Orchestra Arcadia
L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale
30 dicembre 2025 L’Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie chiude il Giubileo: una festa di fede in Cattedrale
Patrizia Cormio (Onda Civica): «Nel 2026 più impegno per pari opportunità, giovani e comunità solidale»
30 dicembre 2025 Patrizia Cormio (Onda Civica): «Nel 2026 più impegno per pari opportunità, giovani e comunità solidale»
Giancarlo da Trani vince 44mila euro ad Affari Tuoi
29 dicembre 2025 Giancarlo da Trani vince 44mila euro ad Affari Tuoi
Trani, Consiglio in versione “Detox”: Bottaro mette l’ordine del giorno a dieta, Ferri gli ricorda l’esistenza del telefono
29 dicembre 2025 Trani, Consiglio in versione “Detox”: Bottaro mette l’ordine del giorno a dieta, Ferri gli ricorda l’esistenza del telefono
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.