Pini caduti, Ferrante: «Gli interventi di manutenzione sono stati fatti»

«Questo è l'albero vicino a quello caduto nella scuola Dell'Olio...come si può notare dai piccoli ceppi presenti sul tronco , esiti di potature pregresse, gli interventi di manutenzione sono stati fatti....altro che chiacchiere»: lo dichiara Fabrizio Ferrante replicando alle polemiche a seguito della caduta di due pini, in via Falcone e in via Borsellino.«Questi alberi vanno tolti, punto. Non possiamo aspettare la tragedia. Ovviamente oggi nessun telefonino agitato per protesta...ma si sa , per questi psudoambientalisti il richiamo della braciola è più forte».