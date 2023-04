Sostituiti i corpi illuminanti in via Martiri di Palermo

È iniziato un ulteriore intervento di messa in sicurezza di via martiri di Palermo. Dopo l'installazione dei dossi lungo tutta la strada di collegamento della zona di Capirro in queste ore è iniziata una attività coordinata dall'assessorato ai lavori pubblici consistente nella sostituzione dei corpi illuminanti a cura del nuovo gestore della pubblica illuminazione con contestuale intervento della società del verde per sfoltire in maniera significativa le chiome degli alberi presenti. L'attività si concluderà nei prossimi giorni e consentirà di percorrere via martiri di Palermo in maniera più sicura.