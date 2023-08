Parcheggio piazza XX Settembre, espletata la gara per l'aggiudicazione dei lavori

È stata espletata la gara per l'aggiudicazione dei lavori che porteranno a compimento il parcheggio interrato di piazza XX Settembre. «Tanti anni fa piazza XX settembre era composta da un ampio piazzale con due bellissime aiuole circolari...io me la ricordo in questa versione perché da studente universitario prendevo spesso il treno. Poi, oltre 30 anni fa, si decise di cambiarla realizzando un parcheggio interrato mai entrato in funzione semplicemente perché sbagliato tecnicamente» - commenta il vicesindaco Fabrizio Ferrante. «Questa amministrazione finalmente darà la svolta portando a compimento l'eterna incompiuta. Abbiamo espletato una gara per l'aggiudicazione dei lavori che consentiranno di avere poco meno di 200 posti auto e che finalmente completeranno un'opera pubblica attesa da tantissimi anni. Stiamo riuscendo in ciò in cui altri hanno sistematicamente fallito, ma questa non è una vittoria politica.. è una vittoria della città di Trani e io da cittadino ne sono orgoglioso».