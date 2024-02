Cantiere parcheggio della stazione fermo? Ferrante: «Attività nei livelli interrati, non vedrete operai in superficie»

Sono solamente iniziati alcune settimane fa i lavori per la messa in sicurezza del parcheggio interrato ubicato all'esterno della Stazione di Trani, eppure non sono mancate le prime polemiche e chiacchiericci. Molti, infatti, passando da corso Imbriani e notando l'assenza, se non sporadicamente, degli operai ha iniziato ad avanzare ipotesi del tipo "Eccolo, un altro cantiere aperto e abbandonato", "I lavori mai iniziati", "L'ennesima promessa non mantenuta" e così via. In realtà così non è: i lavori procedono celermente e anzi, non si sono neanche mai fermati. A chiarirlo una volta per tutte è stato il vicesindaco Fabrizio Ferrante con un chiaro messaggio postato sui suoi profili social: «Avviso per coloro che ogni giorno passano dalla stazione e dicono che il cantiere del parcheggio interrato è fermo. Vi svelo un segreto: i lavori riguardano essenzialmente attività nei livelli interrati quindi non vedrete operai in superficie se non in riferimento ad alcune minime attività di cantiere. I lavori infatti stanno procedendo normalmente». Basterà a rassicurare gli animi?