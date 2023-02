Ferrante nell'assemblea nazionale del Pd: «A Trani esito in controtendenza rispetto al dato nazionale frutto di un lavoro di squadra»

«Sarò componente della prossima assemblea nazionale del pd. Auguro alla nuova segretaria un buon lavoro perché non sarà affatto semplice. In questi anni ho fatto anche parte della direzione nazionale e della commissione nazionale di garanzia avendo modo di vedere da vicino alcune dinamiche che mi auguro possano essere superate da un partito che deve essere plurale non solo sulla carta»: lo dichiara il vicesindaco Fabrizio Ferrante che insieme a Bottaro e Di Tullo fa ora parte dell'Assemblea Nazionale del PD.«A Trani c'è stata molta partecipazione (la più alta in termini percentuali della Bat) con un esito in controtendenza rispetto al dato nazionale frutto di un lavoro di squadra oramai collaudato che si saprà porre come punto di riferimento, nei numeri e nei contenuti, del centrosinistra. Buon lavoro a tutti».