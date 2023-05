Pino caduto, la replica al Comune: "È una favoletta la proprietà condominiale delle aiuole"

In tanti hanno parlato di miracolo quanto accaduto in via Malcangi la sera del 17 maggio, visto che il giovane che era lì nei pressi è riuscito a evitare davvero per un soffio di essere travolto dalla pesantissima chioma del pino sradicato e che nessuno stesse in quell'istante transitando di lì con la macchina.Ma le responsabilità di quanto accaduto, e soprattutto di quanto sarebbe potuto accadere, delle quali si è tempestivamente liberata l'Amministrazione Comunale con un comunicato inviato alla stampa, parrebbe davvero non possano ricadere sul condominio di via Malcangi, che era all'ombra del pino che non c'è più .La signora Maria Porro infatti, amministratore unico della società che gestisce il condominio, ricorda che fu stipulata una convenzione urbanistica sottoscritta tra il Comune di Trani e il signor Stefano Porro per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione con la cessione gratuita di allargamenti stradali sia su via Malcangi che sul lungomare Cristoforo Colombo.Anzi, con un atto notarile Stefano Porro aveva ceduto gratuitamente al Comune di Trani la parte di terreno che era di sua proprietà ed era destinata alli allargamento stradale proprio appunto su via Malcangi.Nonostante la inattività amministrativa dell'epoca da parte del Comune di Trani quanto all'accettazione degli allargamenti stradali, è vero anche che il comune non avrebbe mai potuto rilasciare alcune autorizzazioni di abitabilità e uso ai locali se non a seguito degli adempimenti degli obblighi di cessione delle aree, tanto che il 28 giugno 1980 venne rilasciata la autorizzazione di abitabilità per il fabbricato.Più volte nel corso degli anni era stata evidenziata al Comune la scarsa manutenzione degli alberi, rimarcandone la proprietà comunale."Analoga richiesta di manutenzione fu prodotta in data 7/10/2008 ( a cui venne dato riscontro) e infinesi trasmise una nota ni data 1/3/2017 con la quale la S.I.T.I. s.r.l. poneva in luce al necessità di intervento ni particolare su un albero avente un grosso ramo fortemente inclinato sulla strada.Ad evidenziare il comportamento poco lineare in senso amministrativo, il dirigente dell'area LL.PP. riscontrò tale segnalazione in data 31/3/2017 prot. n. 12484 ma, deresponsabilizzandosi ritenne arbitrariamente l'area non di proprietà comunale.Senonchè, in data 13/9/2017, l'allora dirigente ing. Vista l'inerzia del comune di Trani. la sua chiusura al dialogo costruttivo e alla analisi delle vicende amministrative, per come si sono realmente stratificate, per spirito civico, ma senza voler prestare acquiescenza,la S.I.T.I. s.r.l. provvide a proprie spese alla potature degli alberi plurisecolari", precisando con una nota legale che sarebbero state possibili rivalse nei confronti del Comune per le spese illegittimamente sostenute.Da qui in poi una serie di rimpalli , ricostruiti con precisione dalla signora Porro:"Riteniamo assurdo che a distanza di 43 anni dal rilascio dell'autorizzazione di abitabilità venga propinata in media la favola secondo cui le aiuole sarebbero condominiali": da questa dettagliata ricostruzione nasce la richiesta di immediata rettifica delle comunicazioni inviate da parte del sindaco Bottaro del vicesindaco Ferrante alla stampa e alla cittadinanza, comunicazioni ritenute diffamatorie rispetto alle quali viene preannunciato, nel caso di ulteriori e persecutorie comunicazioni riguardanti la gestione del verde pubblico, la possibilità di adire vie legali con ogni forma di tutela nelle sedi competenti.Al Sindaco Città di Trani Al Segretario ComunaleAl Dirigente Urbanistica- Patrimonio Al Comando di Polizia LocaleLa società S.I.T.I. s.r.l. con sede legale ni Bisceglie alla via Pasubio 37, nella persona del suo amministratore unico sig.ra Maria Porro, evidenzia quanto segue:Con convenzione urbanistica Rep. n. 400 Raccolta n. 182 per notaio Operamolla, sottoscritta tra il Comune di Trani e il sig. Stefano Porro in data 30/11/1976, venne dato avvio al programma per al utilizzazione edilizia del suolo individuato tra via Malcangi, via Rovigno e lungomare Cristoforo Colombo.Tale schema di convenzione venne approvato dal Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 83 del 2/8/1974 e n.24 del 7/2/1975.Il programma edilizio prevedeva la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione e la cessionegratuita degli allargamenti stradali su via Malcangi e sul lungomare Cristoforo Colombo, ni attuazione delle previsioni del PRG all'epoca vigente.A tal proposito, con atto notarileunilaterale, Rep. n. 20428, Raccolta n. 1517 per notaio Cicolani, ilsig. Stefano Porro cedeva gratuitamente e trasferiva al Comune di Trani la parte del terreno di suaproprietà destinata ad allargamento stradale, sia su via Malcangi sia sul lungomare Cristoforo Colombo, con particelle individuate con apposito frazionamento catastale ai numeri 239/b- 28/6 29/6 e 238/b del foglio 25/a e allegato all'atto di cessione.A fronte della volontà chiara ed espressa dal sig. Porro, si rileva una inattività amministrativa da parte del Comune di Trani, ni quanto non risulta disposto alcun atto amministrativo di accettazione degli allargamenti stradali.E' bene evidenziare che la convenzione urbanistica del30/11/1976 prevedeva all'art. 4 che il Comune di Trani non avrebbe rilasciato alcuna " ...autorizzazione di abitabilità e di uso ai locali, se non quando il lottizzante o da chi peresso non sia stato adempiuto agli obblighi inerenti alla cessione delle aree..."Ne deriva che per comprendere appieno la correttezza degli adempimenti posti ni essere dal sig. Stefano Porro, occorre evidenziare l'avvenuto rilascio della Autorizzazione di Abitabilità (Pratica n. 21 anno 1980) sottoscritta in data 28/6/1980 per il fabbricato di civile abitazione previsto in convenzione, che venne rilasciata ". . . a condizione che venga recintata la proprietà privata tra via Bisceglie (ora via Malcangi) e lungomare Cristoforo Colombo e sistemato il marciapiede su via Bisceglie.Con tale provvedimento amministrativo, a tutti gli effetti atto conclusivo della convenzione urbanistica, il Comune di trani riconosce la propria titolarità sugli allargamenti stradali ceduti con l'atto unilaterale del 30/9/1976, e dispone la delimitazione della sola parte privata, chiedendone la sistemazione e l'attuale conformazione degli stessi, consistente in marciapiedi, fioriere e conservazione di alberi secolari preesistenti insistenti su suolo pubblico.Nel corso degli anni si è rilevata al scarsa manutenzione degli alberi, tanto che al S.I.T.I. s.r.l. - avente causa dal sig. Stefano Porro - evidenziava tale inadempienza con nota del 30/8/2002 a firma dell'avv. Gianluca Rosato, rimarcandone la proprietà comunale. In tale occasione venne effettuato intervento manutentivo.Analoga richiesta di interventoviene prodotta in data 7/10/2008 ( a cui venne dato riscontro) e infinesi trasmise una nota ni data 1/3/2017 con la quale la S.I.T.I. s.r.l. poneva in luce al necessità di intervento ni particolare su un albero avente un grosso ramo fortemente inclinato sulla strada.Ad evidenziare il comportamento poco lineare in senso amministrativo, il dirigente dell'area LL.PP. riscontrò tale segnalazione in data 31/3/2017 prot. n. 12484 ma, deresponsabilizzandosi ritenne arbitrariamente l'area non di proprietà comunale.Senonchè, in data 13/9/2017, l'allora dirigente ing. Didonna, senza rituale preventiva comunicazione di avvio del procedimento, e privo di competenza in materia (perché attribuita al Sindaco), emise illegittima ordinanza dirigenziale n. 29841 " a tutela della pubblica incolumità" per l'abbattimento di un albero e potatura dei restanti.A rettifica di tale pastrocchio amministrativo, contenente anche una erronea notifica, lo stesso dirigente trasmise una nota in data 29/9/2017 con la quale modificava l'ordinanza richiedendo una"drastica potatura" in luogo dell'abbattimento.Vista l'inerzia del comune di Trani. la sua chiusura al dialogo costruttivo e alla analisi delle vicende amministrative, per come si sono realmente stratificate, per spirito civico, ma senza voler prestare acquiescenza,la S.I.T.I. s.r.l. provvide a proprie spese alla potature degli alberi plurisecolari.Tale mancata acquiescenza venne sottolineata, ancora una volta, con nota a firma dell'avv. Lucia Ghinelli, preannunciando possibili rivalse nei confronti del Comune di Trani per le spese illegittimamente sostenute.Riteniamo che li quadro amministrativo che emerge da questa vicenda e che si trascina da anni, rappresenti il simbolo più evidente della superficialità che permea la attività amministrativa comunale, essendo evidente che la nostra società abbia adempiuto puntualmente agli obblighi di convenzione, a fronte di inerzia da parte del Comune di Trani.Riteniamo assurdo che dopo 37 anni dal rilascio della Autorizzazione di Abitabilità, che si riferisce e distingue la proprietà privata dalla proprietà pubblica, un dirigente pro-tempore, andando oltre le proprie competenze, notifichi in modo errato ordinanze a tutela della pubblica incolumità.Riteniamo assurdo che, per sopperire a mancanze dell'ente, i privati debbano sopportare spese non dovute, comunque sostenute per senso di dovere civico.Riteniamo assurdo che il Comune di Trani in tutti questi ultimi anni non abbia operato alcunamanutenzione anche per ciò che riguarda la pulizia delle aiuole, dove insistono gli alberi plurisecolari.Infine, riteniamo assurdo che, a distanza di 43 anni dal rilascio dell'Autorizzazione di Abitabili, venga propinata ai media la favola secondo cui le aiuole sarebbero condominiali. A tal proposito si richiede immediata rettifica di tali comunicazioni inviate alla stampa e alla cittadinanza attraverso i social media che potrebbero risultare diffamatorie.Probabilmente è giunta finalmente l'ora che l'amministrazione comunale, sorda da anni nel dipanare questa vicenda amministrativa, si svegli e assuma tutte le responsabilità, trattandosi di aree a destinazione pubblica previste da PRG precedente e confermate dal PUE vigente.Si diffida pertanto di trasmettere a codesta società ulteriori e persecutorie comunicazioni riguardantila gestione del verde pubblico, preannunciando, in caso contrario, di adire le vie legali con ogni forma di tutela nelle sedi competenti.Trani 19/5/2023Distinti saluti Maria Porro