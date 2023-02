Pinqua costa nord, Andrea Roselli: «Manca un architetto nella commissione giudicatrice del bando di gara»

Considerato che la natura dei luoghi oggetto dell'appalto risultano sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i e in tal senso è stato acquisito Parere preliminare dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia; considerato il delicato regime di tutela paesaggistica ai sensi della Parte Terza del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i, cui sono sottoposte le aree oggetto dell'appalto; considerata la prossimità di un bene culturale eccezionale come il Castello Svevo.



Tutto ciò premesso si rappresenta da parte dello scrivente la mancata opportunità nell'individuazione di almeno un componente della Commissione in oggetto, nella figura di un Architetto e/o Paesaggista in qualità di esperto nello specifico settore di tutela di beni culturali e paesaggistici.



Tanto più se si considera che nel citato parere preliminare della competente Soprintendenza si prescrive per la progettazione delle aree aperte a verde la presenza di un Paesaggista esperto e pertanto risulta opportuna la presenza di una figura professionale equivalente nella stessa commissione giudicatrice.



Con la presente si invita codesto Ente, nelle prossime procedure di individuazione delle commissioni di gara aventi ad oggetto interventi su beni culturali e paesaggistici ad individuare almeno un componente Architetto, anche nei casi di sorteggio con modalità opportune».

Un invito al Comune ad individuare almeno un architetto nei prossimi bandi di gara inerenti interventi su beni culturali o paesaggistici: lo chiede l'architetto Andrea Roselli (presidente Oappec Bat) in una lettera aperta indirizzata al Comune.«In riferimento al provvedimento di nomina della Commissione di gara "PINQUA COSTA NORD, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU MISSIONE M5C2 - COMPONENTE C2 INVESTIMENTO 2.3." giusta D.D. n. 10 del 31/01/2023;visto l'avviso per la manifestazione di interesse alla nomina di componente di commissioni giudicatrici per gare di appalto indette dall'area urbanistica", pubblicato in data 18/11/2022; visto il con verbale di sorteggio dei componenti in data 31/01/2023; visto il comma 1 dell'art. 77 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto".