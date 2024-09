Pista ciclabile sulla Trani-Bisceglie, iniziati i lavori

Un nuovo percorso cittadino dedicato alle biciclette a pochi giorni dall'inizio della Settimana europea della Mobilità. Sono iniziati oggi i primi interventi per la realizzazione della "ciclabile del mare" di Trani: 2,1 chilometri di rettilineo che dalla zona di viale De Gemmis consentirà di raggiungere, sulle due ruote ed in sicurezza, tutte le più frequentate località costiere del litorale est.I lavori (da concludersi entro la fine dell'anno) sono frutto del finanziamento per le ciclovie urbane, fondi ministeriali a disposizione dei Comuni attraverso la Regione. Nel caso specifico, il macro progetto è quello di creare una ciclovia unica lungo l'intera ex statale 16 che possa fungere da collegamento fra Trani e Bisceglie. Con questo appalto (122mila euro, azienda aggiudicataria la Scaringi Ilarione) si va a comporre in territorio tranese il primo importante tassello di questa nuova e suggestiva infrastruttura di mobilità a ridosso della litoranea. Anche per questo motivo, nella prospettiva del ricongiungimento dei percorsi, si è deciso di realizzare una pista omologa a quella del Comune vicino."Terminata la stagione estiva – spiega il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Ferrante – con strada meno congestionata dal traffico del mare possiamo dare avvio a questo significativo intervento. La pista ciclabile a servizio della nostra costa rappresenta un'ulteriore opportunità di sviluppo della viabilità cittadina ed un'attrattiva non soltanto per i nostri concittadini".I lavori precedono di qualche giorno l'inizio della campagna annuale di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea dedicata ai temi della mobilità urbana sostenibile e alla cultura dell'ambiente. La Settimana europea della Mobilità si svolgerà dal 16 al 21 settembre e chiamerà a raccolta tutta la popolazione con eventi programmati dall'Amministrazione comunale in collaborazione con la Fiab Trani. Il programma delle iniziative verrà presentato domani pomeriggio alle ore 16.30 nella sala Tamborrino del Comune di Trani alla presenza degli assessori Leo Amoruso (Sport), Cecilia Di Lernia (Viabilità) e di Nicola Caputo (referente Fiab Trani).