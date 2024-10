Ex pinetina di via Andria, vandalizzata una panchina a distanza di 48 ore dall'intervento di restyling

Non è durata neanche 48 ore una della panchine in pietra ubicata nell'ex Pinetina di via Andria oggetto di un lavoro di restyling la settimana scorsa promosso dall'Amministrazione. Scritte, disegni e frasi deplorevoli: la pietra bianca è stata utilizzata come tela da qualche vandalo. «Evidentemente ad alcuni delinquenti non piace avere un luogo pubblico decoroso - ha chiosato il vicesindaco Ferrante - ma siccome dobbiamo pensare innanzitutto ai cittadini onesti e civili che frequentano quel sito...la rifaremo. Inoltre abbiamo tolto la ghiaia per mantenere le aiuole pulite, non per adibirle a wc dei cani...quindi chiediamo ai proprietari di raccogliere i bisogni degli amici a 4 zampe», ha infine concluso.