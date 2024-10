Ex pinetina di via Andria, in corso intervento di riqualificazione e sostituzione degli alberi

È in corso questa mattina un intervento di riqualificazione e di sostituzione degli alberi di piazza Giovanni Paolo II (ex pinetina). L'intervento rientra in un servizio complessivo di manutenzione ordinaria dei parchi pubblici e che comprende anche un intervento nel parco di via delle tufare. Per quanto riguarda la ex pinetina di via Andria si sta procedendo con la sostituzione delle alberature disseccate con nuovi esemplari di Ceratonia Siliqua prevedendo una irrigazione di soccorso per i primi sei mesi dal momento della piantumazione