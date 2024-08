Venditti e il “disguido” a Barletta, interviene Ferrante

anche a Trani leper quella che parrebbe essere" avvenuta aldi Antonello, tenutosi neldel, tra ilstesso ed unadel pubblicoSulla questionesenza troppi fronzoli, ilFabrizio, checondanna con l'accaduto: "Puoi essere un grande artista… e lo sei. Ma se non hai la sensibilità di comprendere le difficoltà delle persone con diversa abilità... sei piccolo, piccolo davvero. Scimmiottare poi le difficoltà... beh, abbiamo raschiato il fondo".capitolino avrebbead alcuni "" arrivati dal pubblico,ad una qualche, come ammetterà poi nel video di scuse. Tuttavia tali versida unada unachedeiIlè avvenutoha primadella donna per poi: "Vieni qua se hai il coraggio, str**a di m**a".Tra il pubblico si è sentito qualcuno urlare "non hai capito, non hai capito nulla", con riferimento al fatto che Venditti non si fosse accorto delle condizioni della ragazza. La situazione ha provocato brusii e fischi tra il pubblico.Uno steward si sarebbe poi avvicinato a Venditti per spiegargli le condizioni della donna, al che lui avrebbe replicato: "Ho capito che è un ragazzo speciale ma deve imparare l'educazione. Non esistono ragazzi speciali, l'educazione è un cosa...".Una, chefatte, prima sul posto e poi via social, dai vari fan e utenti. La "marea" che ha sollevato la questione senz'altro denota unapiù che positiva da parte della società per, che senza dubbio, amore ed attenzione.A tentar diè arrivato poi il "" dell'artista che avrebbe spiegato in un video sui social di non essersi reso conto, causa del buio, di chi effettivamente stesse emettendo versi e suoni: "Nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale io sono abituato quindi ho risposto in maniera molto violenta".