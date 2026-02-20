Città di Trani
Città di Trani
Politica

PNRR, al via i tirocini per i percorsi di autonomia per persone con disabilità

Presentazione lunedì 23 febbraio 2026 nella sala Tamborrino

Trani - venerdì 20 febbraio 2026 14.55 Comunicato Stampa
Lunedì 23 febbraio alle ore 11, presso la sala Tamborrino del Comune di Trani, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell'attivazione dei tirocini extracurriculari previsti dal progetto PNRR "Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità" – Missione 5 "Inclusione e Coesione", Sub Investimento 1.2 – CUP C84H2200005000. L'iniziativa, promossa dall'Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie, vede Ifor PMI Prometeo Puglia ETS quale soggetto attuatore della Linea C dedicata allo sviluppo delle competenze digitali e alla promozione del lavoro anche a distanza.

Attraverso l'avviso pubblico di imminente pubblicazione saranno attivati 12 tirocini extracurriculari della durata di tre mesi, destinati a persone con disabilità ad alto funzionamento residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, già coinvolte in un percorso formativo specialistico sulle competenze digitali, soft skills e sicurezza sul lavoro. I tirocini, regolati dalla Legge Regionale 26 del 10 novembre 2023, prevedono un impegno di 25 ore settimanali, un'indennità di € 600 mensili a carico del progetto per singolo beneficiario, un rimborso di € 300 mensili per il tutor aziendale, copertura assicurativa INAIL e responsabilità civile integralmente finanziate.
Le aziende/enti ospitanti, con sede operativa nelle città di Trani e Bisceglie, non sosterranno costi per l'indennità, potendo contare inoltre su uno sportello di assistenza dedicato che accompagnerà l'intero percorso, dalla fase di attivazione al monitoraggio finale.

Spiega Alessandro Attolico, dirigente dell'Ufficio di Piano: "L'obiettivo di questo intervento è duplice e coerente con le finalità del PNRR sub-investimento 1.2. Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità, se da una parte stiamo rafforzando l'autonomia personale dei beneficiari della misura dall'altra stiamo costruendo e strutturando le precondizioni per favorire una reale integrazione delle risorse professionali, beneficiarie del progetto, nel mercato del lavoro, valorizzando le competenze digitali acquisite nell'ambito della Linea C del progetto. Questo intervento rappresenta un passaggio concreto nella costruzione di percorsi di autonomia reale per le persone con disabilità. La messa a terra del sub-investimento del PNRR sui progetti di vita consente anche a questo territorio di sperimentare una misura innovativa e complessa potendo contare su risorse importanti ma anche, al contempo, di generare impatto sociale nel medio periodo. Con l'attivazione dei tirocini extracurriculari l'Ambito Territoriale continua a rafforzare l'integrazione tra servizi sociali e sistema produttivo locale, creando condizioni strutturate per un'inclusione lavorativa sostenibile e misurabile nel tempo".

Alla conferenza stampa di lunedì mattina saranno presenti Amedeo Bottaro (sindaco di Trani), Angeloantonio Angarano (sindaco di Bisceglie), Fabrizio Ferrante (vice sindaco di Trani con delega alla diversabilità), Alessandra Rondinone (assessore alle Politiche Sociali del Comune di Trani), Roberta Rigante (assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bisceglie), Alessandro Nicola Attolico (dirigente dell'Ufficio di Piano), Salvatore Venditti (direttore Ifor PMI Prometeo Puglia ETS).

L'Ambito Territoriale, avvierà ogni opportuna collaborazione con ARPAL Puglia, nel solco delle attività già intraprese dall'Agenzia per facilitare l'incontro tra le imprese locali e le persone con disabilità in cerca di opportunità lavorative, diffondendo l'Avviso Pubblico anche per il tramite dei centri per l'impiego di Trani e Bisceglie affinché, tramite la collaborazione tra istituzioni, imprese e persone, si possa perseguire la piena inclusione socio-lavorativa dei beneficiari della misura.
  • Comune di Trani
Altri contenuti a tema
Al via le iscrizioni per la sezione Primavera anno 2025/2026 Scuola e Lavoro Al via le iscrizioni per la sezione Primavera anno 2025/2026 Le istanze dovranno pervenire entro le ore 12 di martedi 3 marzo
Pnrr, al via 12 tirocini extracurriculari per persone con disabilità tra Trani e Bisceglie Enti locali Pnrr, al via 12 tirocini extracurriculari per persone con disabilità tra Trani e Bisceglie Lunedì 23 febbraio conferenza stampa in sala Tamborrino
Trani si trasforma in una "Macchina del Tempo": domenica 22 febbraio tornano i Mercatini d’Autore Speciale Trani si trasforma in una "Macchina del Tempo": domenica 22 febbraio tornano i Mercatini d’Autore Tra antiquariato, collezionismo e artigianato: un viaggio sensoriale nel cuore pulsante della Perla dell'Adriatico
CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani Attualità CIE: tre pomeriggi di aperture straordinarie a Trani Uffici aperti dal 16 al 18 febbraio per rilascio e rinnovo, ma resta d'obbligo la prenotazione online
Antonio Loconte eletto all’unanimità presidente della VI Commissione Urbanistica Antonio Loconte eletto all’unanimità presidente della VI Commissione Urbanistica Cambio al vertice dopo le dimissioni di Irene Cornacchia, nominata assessore
39 Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale" Trani, il Gruppo "CON" rompe il silenzio: "Questo rimpasto è un tradimento del mandato elettorale" Il Capogruppo Claudio Biancolillo attacca la nuova Giunta: "Sacrificati merito e legalità per logiche di potere"
Radio Comunicazioni in Emergenza: nasce un nuovo settore della Croce Blu Trani Associazioni Radio Comunicazioni in Emergenza: nasce un nuovo settore della Croce Blu Trani Inaugurato ufficialmente un nuovo settore operativo
Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio Trani, varata la nuova Giunta: Briguglio, Cornacchia e Pompilio entrano in squadra. Bottaro trattiene il Bilancio Ufficializzati i nomi dei tre nuovi assessori. Rimodulate alcune deleghe, ma resta in capo al Sindaco il "Bilancio" dopo l'uscita di Lignola
"Artigiani di Riconciliazione ": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani
20 febbraio 2026 "Artigiani di Riconciliazione": prosegue la tre giorni sulla giustizia riparativa promossa dalla Diocesi di Trani
Tragico incidente in via Barletta, muore il 39enne Salvatore Patruno
20 febbraio 2026 Tragico incidente in via Barletta, muore il 39enne Salvatore Patruno
Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento
20 febbraio 2026 Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento
Ponte Lama, Tonia Spina (FDI) affonda il colpo: “Ritardi, disagi e silenzi. Ora in Commissione si dica la verità”
20 febbraio 2026 Ponte Lama, Tonia Spina (FDI) affonda il colpo: “Ritardi, disagi e silenzi. Ora in Commissione si dica la verità”
Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso
20 febbraio 2026 Trani, tragico incidente su via Barletta: un morto e due ragazzi gravi in codice rosso
Soppressione obblighi fiscali per chi commercia e somministra prodotti alcolici
20 febbraio 2026 Soppressione obblighi fiscali per chi commercia e somministra prodotti alcolici
OLIVHOOD: al "Dino Risi " l’ultimo ulivo della terra rinasce a Trani per una solidarietà pro "ARGES "
20 febbraio 2026 OLIVHOOD: al "Dino Risi" l’ultimo ulivo della terra rinasce a Trani per una solidarietà pro "ARGES"
Costa sud e falesie: lo scontro si accende. La Cinquepalmi: "Ecosistema distrutto, altro che messa in sicurezza "
19 febbraio 2026 Costa sud e falesie: lo scontro si accende. La Cinquepalmi: "Ecosistema distrutto, altro che messa in sicurezza"
Droga, rapine e violenza domestica a Trani: sette arresti e misure cautelari in tre mesi
19 febbraio 2026 Droga, rapine e violenza domestica a Trani: sette arresti e misure cautelari in tre mesi
Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali " mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali
19 febbraio 2026 Amministrative: il dado è tratto per Marinaro, mentre Ferrante si rifugia nelle "valutazioni personali" mentre Trani diventa terra di conquista per le segreterie provinciali
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.