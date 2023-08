Sventato furto d'auto di un turista a Trani dalla Polizia di Stato

Fornire ai cittadini una maggiore percezione della sicurezza soprattutto in questo periodo della stagione in cui la città è meta di turisti e vacanzieri oltre che di eventi culturali; questo è l'obiettivo prefissato, anche al fine di reprimere ogni forma di illegalità diffusa e contrastare in particolar modo il fenomeno dei furti di auto. A Trani la Polizia di Stato, nella prima settimana di agosto, in particolare ha effettuato un capillare servizio di controllo del territorio anche con pattuglie appiedate.Maggiori controlli sono stati effettuati nelle ore serali soprattutto nel centro storico dove sono presenti numerosi locali e dove si svolge la movida con il richiamo di migliaia di giovani provenienti anche dai paesi vicini.Nel corso del servizio ad "Alto impatto", svolto con la partecipazione congiunta oltre che delle pattuglie del locale Commissariato anche di quelle del Reparto Prevenzione Crimine "Puglia Centrale", sono stati disposti 9 posti di controllo nell'ambito dei quali sono stati sottoposti a controllo di polizia 75 veicoli, identificate 120 persone di cui 35 gravate da precedenti di polizia.Nel corso di uno di questi servizi, la volante del commissariato ha sventato un furto di un' auto di un turista in villeggiatura a Trani. Gli agenti, notando movimenti sospetti di alcune persone che con un'auto stavano spingendo un suv, sono intervenuti immediatamente. I malviventi hanno abbandonato il loro proposito criminoso ma sono riusciti a fuggire. L'auto è stata recuperata e consegnata all'avente diritto la mattina successiva.Nel corso dei posti di controllo, sono state sanzionate 8 persone per violazione al codice della strada. Un giovane è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale; per questo è stato segnalato in Prefettura.È stato tratto in arresto un pregiudicato a seguito di ordine di esecuzione di misura alternativa della detenzione domiciliare dovendo scontare una condanna per reati contro la persona.Personale della Polizia amministrativa del Commissariato, unitamente ai colleghi della Polizia Locale di Trani hanno inoltre effettuato diversi controlli a esercizi commerciali e locali per verificare l'osservanza dei regolamenti in materia. Sono state elevate due sanzioni a due gestori di locali di intrattenimento per l'inosservanza dell'art. 41 del Regolamento di Polizia Urbana 14/2015 che prevede il divieto di emissioni sonore oltre l'orario consentito. Sono in corso accertamenti al fine di verificare la posizione di altri due locali sottoposti a controllo risultati sprovvisti della documentazione necessaria per effettuare intrattenimenti musicali.