Polizia locale, intensificati i controlli in città: da oggi in servizio altri quattro agenti

«Da oggi sono in servizio in città altri quattro agenti di Polizia Locale. Un quinto si aggiungerà nella giornata di venerdì». A comunicarlo è il sindaco, Amedeo Bottaro. «Già da giorni - ha spiegato - abbiamo posto in essere tutte le iniziative utili per fare da argine alle possibilità di contagio. Intensificheremo ancora di più le attività di controllo ma è fondamentale che tutti i cittadini facciano la loro parte per evitare i contatti sociali, unico veicolo di circolazione del virus. Se stiamo attenti, se continueremo a rispettare le regole, ce la faremo».Il primo cittadino ha aggiunto: «Valutati gli esiti del confronto avuto per le vie brevi con la Asl, sta per essere pubblicata sul sito del Comune una precisazione importante per tante famiglie tranesi. Tra i motivi di salute che possono giustificare gli spostamenti sul territorio comunale, vi siano anche quelli resi necessari per affrontare e risolvere le crisi comportamentali delle persone nella condizione di autismo, supportato da diagnosi clinica specialistica e verbale Inps legge 104/92 art.3».