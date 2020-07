Pomeriggio cruento in via Papa Giovanni, in strada perde la vita un cavallo

Immagini cruenti che hanno lasciato tutti i presenti senza parole. Spaventato dall'improvviso passaggio di un camion, in via Papa Giovanni XXIII un cavallo, intento a trainare un calesse, ha iniziato a correre e si è scontrato contro un palo.L'animale si è accasciato al suolo e per lui non c'è più stato nulla da fare. Sul posto, oltre ad una folla di curiosi, i vigili e la veterinaria che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.