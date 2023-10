Porta Nova, oggi e domani due incontri di community lab sul turismo

Giunge al termine il ciclo di incontri dedicati al turismo sostenibile, all'inclusione sociale e alla rigenerazione territoriale con due giornate ricche di spunti per operatori e stakeholder locali.Si presenta estremamente interessante il programma delle ultime due giornate di incontri dei community LAB che si terranno nella struttura della Casa del fare Assieme a Trani (via Baldassarre 72) nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 ottobre.L'iniziativa, nata dal progetto della cooperativa di Comunità HUB Porta Nova di Trani e realizzata con gli esperti della Cooperativa di Comunità Oasi2 San Francesco, ha previsto durante il mese di ottobre la realizzazione di 4 sessioni laboratoriali dedicate ai temi cari alla cooperativa HUB Porta Nova che intende attivare un sistema virtuoso di servizi per il turismo sostenibile, per l'accoglienza e l'integrazione, per il co-working e facilities per operatori turistici oltre ad una campagna associativa per ampliare la rete di servizi.A chiusura del ciclo di incontri sono state coinvolte alcune tra le più interessanti realtà del panorama nazionale di questo settore e invitate a portare il proprio contributo in termini di best practices e know how.Nel pomeriggio di venerdì 27 ottobre tra gli ospiti ci sarà Oreste Torri, vicepresidente della Cooperativa di Comunità La Valle dei Cavalieri di Succiso Nuovo (RE). Una cooperativa di comunità con più di venti anni di esperienza che è riuscita con alcuni interventi mirati a rivitalizzare un territorio fortemente soggetto a fenomeni di spopolamento e desertificazione sociale. Grazie ad un intenso lavoro di coinvolgimento degli stakeholder locali, si è tornati ad investire in questa zona e decine di persone hanno trovato lavoro in questo settore. A chiudere il pomeriggio sarà l'intervento di Diana Giudici del Politecnico di Milano, project manager del progetto TWIN – Trekking, walking and Cycling for Inclusion. Un modello di rigenerazione territoriale che unisce turismo lento, recupero architettonico e inclusione sociale. Oltre al progetto TWIN, Diana Giudici è impegnata professionalmente su progetti di infrastrutture turistiche e mobilità lenta come, tra gli altri, la famosa ciclovia VENTO che collega il Veneto e il Piemonte con un percorso che si snoda lungo le rive del fiume PO, un progetto nato nel 2016.Ad introdurre i lavori il responsabile dell'Area Affari Generali del Comune di Trani, Alessandro Nicola Attolico che è parte attiva e integrante del progetto che prevede tra le attività la rifunzionalizzazione di una ampia porzione in disuso dell'ex conservatorio di San Lorenzo nel centro storico, un prestigioso immobile settecentesco di proprietà comunale nel quale verrà realizzato un "Eco-bike hostel" con 12 posti letto e un hub attrezzato per ospitare conferenze, riunioni, mostre, spazi per lo smart working e laboratori artistici, una biblioteca di quartiere e una ciclofficina mobile al servizio dei turisti.Nella giornata di sabato 28 ottobre saranno invece attivate le reti regionali grazie alla partecipazione della Cooperativa di comunità Melpignano, una delle prime a costituirsi in Puglia, di cui sarà ospitato il presidente, Gianluca Greco, per un fruttuoso scambio di esperienze e per confrontarsi sullo sviluppo di forme di turismo lento e sostenibile adatto a territori minori e più delicati dal punto di vista dell'ecosistema naturale e sociale.A conclusione degli incontri, in coerenza con l'idea dell'integrazione delle attività, della collaborazione e della valorizzazione delle peculiarità locali, comprese quelle gastronomiche, sarà offerta una degustazione dei prodotti Buoni! Come fatti in CASA, realizzati con le verdure degli orti di C.A.S.A. don Tonino Bello di Ruvo di Puglia, una struttura che ospita persone con dipendenze patologiche, che ha attivato un progetto di agricoltura sociale.Il progetto "Hub Porta Nova", finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del POR PUGLIA 2014-2020. Azione 9.3. Programma Regionale "PugliaSocialeIN" ha riunito ben cinque associazioni cittadine: Arkadia- aps, Comunità Oasi 2 San Francesco, Centro Jobel, Legambiente Trani, Ambulatorio popolare di Barletta – OdV e prevede di ampliare la base sociale per rafforzare maggiormente il progetto che può funzionare solo con uno sforzo collettivo.Il progetto della cooperativa di comunità intende attivare un sistema virtuoso di servizi per il turismo sostenibile, per l'accoglienza e l'integrazione, per il co-working e facilities per operatori turistici oltre ad una campagna associativa per ampliare la rete di servizi. Tutte le attività saranno ispirate ai principi sui quali si basano le associazioni che costituiscono la cooperativa di comunità: solidarietà, inclusione, cooperazione, mutualismo, sostenibilità ambientale e multiculturalità.Di seguito il programma:VENERDì 27 OTTOBRE 2023Ore 14.30 - Registrazione partecipantiOre 15.00 - Presentazione progetto HUB PORTA NOVA a cura della Comunità Oasi2 San FrancescoOre 15.30 – Il Comune di Trani per il progetto HUB Porta NovaOre 16.00 - Le cooperative di comunità e il turismo sostenibile. Buone prassi e casi studio: Oreste Torri - vicepresidente della Cooperativa di Comunità La Valle dei Cavalieri – Succiso Nuovo (RE)Ore 16.45 - Attività laboratoriale - World Cafè. Un confronto tra le attività svolte nei precedenti incontri e quanto emerso negli esempi di buone prassi per costruire insieme un progetto per il turismo della Cooperativa di Comunità Porta Nova.Ore 18.45 – Intervento e conclusioni: Diana Giudici – Politecnico di Milano. Il progetto TWIN – Trekking, walking and Cycling for Inclusion. Un modello di rigenerazione territoriale che unisce turismo lento, recupero architettonico e inclusione sociale.Ore 19.00 - Degustazione prodotti Buoni! Come fatti in CASA a cura della Comunità C.A.S.A. don Tonino Bello.SABATO 28 OTTOBRE 2023Ore 9.00 - Registrazione partecipantiOre 9.30 - Presentazione Cooperativa di Comunità HUB PORTA NOVA a cura della Comunità Oasi2 san FrancescoOre 10.00 - Le cooperative di comunità fanno rete: Gianluca Greco, Presidente della Cooperativa di Comunità Melpignano, presenta l'esperienza della cooperativa di comunità nel territorio, le attività ed i progettiOre 11.00 - Attività laboratoriale - Future Lab. Progetti per il rafforzamento della rete di stakeholder locali e iniziative innovative per la creazione di una rete regionale delle cooperative di comunità per valorizzare forme di turismo inclusivo, sostenibile, accessibile.Ore 13.00 - Degustazione prodotti Buoni! Come fatti in CASA, a cura della Comunità C.A.S.A. don Tonino Bello.