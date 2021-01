Positiva una docente della "De Amicis": in isolamento fiduciario i contatti stretti

Positiva una docente della scuola primaria "De Amicis": sono in isolamento fiduciario a casa i pochi alunni che frequentavano la sua classe in presenza, oltre alle altre due colleghe della stessa docente. Tutti saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.Su 714 alunni iscritti alla "De Amicis" solo 220 hanno scelto, dal rientro del 7 gennaio scorso, di frequentare le lezioni in presenza (gli altri hanno optato per la dad, didattica a distanza, rimanendo a casa), recandosi a scuola con tutti i necessari accorgimenti (mascherine, distanziamento, sanificazione mani) per seguire le regolari lezioni con le maestre a turno in aula.L'altra mattina una delle docenti di una classe della primaria, frequentata in presenza da pochissimi alunni ben distanziati, non si è presentata sul posto di lavoro, comunicando alla direzione la sua positività al Covid: immediatamente avvertita la Asl, sono scattate le previste e necessarie misure di controllo e prevenzione, con l'isolamento fiduciario a casa dei bambini di quella classe, e delle altre due maestre che avevano avuto contatti con la docente contagiata. Tutti saranno sottoposti a tampone nelle prossime ore.