Possono la Poesia e la Cultura costruire futuro? Veronica Mestice, da Matera all'Agorà di Trani il 21 luglio

Sarà una bellissima presenza femminile a chiudere il ciclo delle Agorà organizzate dall'Associazione Tranensis e giunte alla seconda edizione. Veronica Mestice è avvocato, innamorata dell'arte e della letteratura da quando era bambina, impegnata nello sviluppo culturale che ha portato Matera a diventare capitale della Cultura 2019 e dalla cui anima sono sgorgate poesie che dal primo apparire hanno avuto riscontri nazionali, hanno vinto premi e sono sfociate pochi mesi fa nella sua prima pubblicazione, "Il terzo tempo" (ed. Ensemble).Veronica, che sarà intervistata da Stefania De Toma, con la quale a Matera ha condiviso percorsi di costruzione di cultura partecipata nella Città, è stata invitata dai giovani di Tranensis proprio per un confronto con un'associazione che da un anno e mezzo si sta impegnando a diffondere semi e scintille di conoscenza, di stimoli di riflessione, di consapevolezza del valore della storia del luogo in cui si è nati e in cui si vive.Veronica parla da una pagina Instagram che si chiama "L'utilità dell'inutile", laddove l'inutilità corrisponderebbe alla impalpabilità della poesia che invece dimostra di avere un ruolo decisamente potente nell'anima delle persone e quindi nell'intera società. E attraverso la poesia sublima l'amore per la Terra di Lucania, per i grandi maestri che l'hanno attraversata e per la vita stessa, con grazia ed estrema eleganza.L'incontro avverrà alle 19:30 nel Piccolo Teatro Blu del Duc in Piazza Teatro, inaugurato due settimane fa proprio con la prima Agorà di tranensis con Paolo Farina , riaperto lo scorso martedì con Trifone Gargano e che vedrà domani la prima presenza femminile di questo ciclo, che ufficialmente si concluderà proprio con questo incontro.Veronica Antonietta Mestice nasce a Milano, nel 1992. Dopo gli studi classici, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari "A. Moro". E' avvocato prestato alla Pubblica Amministrazione. Attualmente vive e lavora a Matera. Ha collaborato con alcune testate online e curato progetti culturali. Le sue poesie hanno ricevuto diversi riconoscimenti in concorsi letterari nazionali, tra cui: il Concorso letterario "Città di Ravenna 2018" (finalista), il Premio di poesia "Vita alla vita"- Viareggio (ed. 2017, 2018 e 2021 finalista), il Premio internazionale di poesia inedita "Il federiciano" 2019 (finalista). "Il terzo tempo"(ed. Ensemble, 2022) è la sua opera prima.