Premiati i vincitori dei concorsi “Piatti” e “Vetrina della Festa Patronale” a Trani

Nel pomeriggio di lunedì 6 ottobre, la Biblioteca Comunale di Trani ha ospitato due importanti momenti di premiazione che hanno coinvolto il tessuto commerciale e culturale della città, in occasione della Festa Patronale di San Nicola il Pellegrino e dell'iniziativa "Il saldo è cultura".



Alle ore 15.30 si è svolta la cerimonia di premiazione dei concorsi "Piatti" e "Vetrina della Festa Patronale", alla presenza di autorevoli rappresentanti istituzionali: il Direttore della Confesercenti Prov.le B.A.T., Raffaele Landriscina, l'Assessore alle Attività Produttive Alessandro Capone, l'Assessora alle Culture Lucia De Mari ed il Presidente del Comitato Feste Patronali, Salvatore Di Toma.



I due concorsi a tema hanno avuto l'obiettivo di valorizzare la creatività, l'identità locale e la capacità degli esercenti delle attività commerciali nell'interpretare lo Spirito della Festa attraverso la valorizzazione delle proposte commerciali e di somministrazione attraverso l'allestimento delle vetrine e l'offerta gastronomica, ispirandosi alla figura di San Nicola il Pellegrino ed alla Cultura Greca, nazione di provenienza del Santo, per omaggiare ed accogliere il gruppo religioso greco affluito a Trani per l'occasione.



Concorso Vetrine – Vincitori:

Pro Shop – per l'originalità e l'eleganza dell'allestimento;

Anema – per la cura dei dettagli e il richiamo alla tradizione;

Cheri 2.0 – per la freschezza e la creatività espositiva.



Concorso Piatti – Vincitori:

Gelateria Tuttoamore con "Il Pellegrino", un gelato fatto con prodotti tipici della Grecia, che ha saputo unire gusto e simbolismo;

Caffetteria Room 91 con l'insalata greca, piatto fresco e rappresentativo della grecia

Pizzeria 4 Stagioni con "Mykonos", il panzerotto greco, reinterpretazione originale della tradizione culinaria locale in chiave greca.



Il Presidente del Comitato Feste Patronali, Salvatore Di Toma, e il Direttore della Confesercenti BAT, Raffaele Landriscina, hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita dell'iniziativa, sottolineando la straordinaria partecipazione delle attività commerciali: oltre 50 esercizi hanno aderito ai contest, contribuendo ad animare l'economia di vicinato della città con entusiasmo, passione e spirito di comunità.



A seguire, alle ore 16.30, si è tenuta la cerimonia di premiazione dell'iniziativa "Il Saldo è Cultura", progetto proposto dal Distretto Urbano del Commercio di Trani, che ha visto la collaborazione tra artisti locali ed esercenti di attività commerciali del settore Merci Varie, abbigliamento, calzature, profumeria, valigeria, ecc.. Durante il periodo dei saldi estivi, 20 negozi hanno ospitato opere di pittori e poeti, trasformando gli spazi di vendita in luoghi di espressione artistico-culturale letteraria e di pittura.



L'Assessora alle Culture Lucia De Mari, l'Assessore alle Attività Produttive, Alessandro Capone ed il Manager del Distretto Urbano del Commercio, Raffaele Landriscina, hanno consegnato attestati di riconoscimento agli artisti coinvolti nella iniziativa, ringraziandoli per il contributo offerto al settore commerciale ed alla Città, avendo contribuito a fare del commercio un veicolo di bellezza e riflessione intima.



Estrazione finale e premio al cliente vincitore La pittrice Teresa Piccolo ha avuto l'onore e l'onere di estrarre da un'ampolla il nominativo del vincitore tra i clienti che hanno effettuato acquisti durante il periodo dei Saldi Estivi negli esercizi di vicinato aderenti. Il fortunato estratto, il sig.or Cassanella Giuseppe ha vinto una Smart Box turistica valida per un weekend, messa in palio tra i consumatori quale riconoscimento alla fedeltà ed al sostegno del commercio locale, da incrementare sempre più per salvaguardare gli esercizi di vicinato, oppressi sempre più dallo strapotere economico della Grande Distribuzione e dal Commercio On Line.



Gli Assessori Capone e De Mari hanno espresso grande entusiasmo per il successo dell'iniziativa e hanno anticipato l'intenzione di riproporla durante i saldi invernali, arricchendola con nuove idee e collaborazioni. "È fondamentale che il commercio Tranese continui ad abbracciare la cultura, creando sinergie che valorizzino l'economia locale e le sue eccellenze", ha dichiarato l'Assessora De Mari.



Le due cerimonie hanno rappresentato un momento di festa, riconoscimento e condivisione, confermando il ruolo centrale del piccolo commercio di vicinato e della possibile integrazione fra esso e momenti culturali della vita cittadina. Trani si dimostra ancora una volta una città viva, creativa e capace di fare rete, valorizzando le proprie tradizioni, salvaguardando la microeconomia, con positività verso il futuro.