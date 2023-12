Presentata a Trani la cattedrale in Lego di Maurizio Lampis

9 foto Cattedrale in Lego di Maurizio Lampis

Presentati stamane nella prestigiosa cornice di Palazzo delle Arte Beltrani l'esposizione della Cattedrale di Trani di Maurizio Lampis e gli altri appuntamenti in programma della Città di Trani, alla presenza del sindaco della città, Amedeo Bottaro, del direttore di Palazzo delle Arti Beltrani, Niki Battaglia e del brick builder sardo.La Basilica cattedrale di Santa Maria Assunta, significativo esempio di romanico pugliese, è stata realizzata dal 47enne cagliaritano Maurizio Lampis con circa 80.000 mattoncini LEGO, in 6 mesi di lavoro, senza l'aiuto di software o programmi dedicati, avvalendosi semplicemente di foto e creando le proporzioni attraverso fotografie rapportate all'altezza degli omini della Lego alti 3 cm e mezzo, ottenendo una riproduzione perfetta in scala rispetto a una persona alta circa un metro e 78.La regina delle Cattedrali sarà visitabile gratuitamente a Palazzo Beltrani da oggi 14 dicembre 2023 fino all'11 gennaio 2024.«Di Trani mi sono innamorato nel 2018- ha dichiarato Lampis -, durante una vacanza e fu proprio un amore a prima vista con quella cattedrale che mi ha letteralmente abbagliato per la sua bellezza e che ho da subito immaginato come una sfida con me stesso per poterla riprodurre nella sua bellezza, nella sua purezza». La realizzazione della cattedrale fa parte di un progetto più ampio che prevede un monumento rappresentativo di ogni regione d'Italia. La Cattedrale di Trani è il quarto monumento nazionale da lui costruito dopo La fontana di Trevi per il Lazio, La basilica di Bonaria per la Sardegna e Piazza San Marco per il Veneto (menzionata sul sito LEGO). Per la Puglia, secondo Lampis, non poteva che essere la bianca cattedrale affacciata sul mare. Un lavoro costato tempo e circa 10 mila euro di investimento in mattoncini di color bianco come la pietra di Trani.L'atmosfera natalizia ha comunque già invaso strade, vicoli, piazze e palazzi della Città di Trani con "Le vie del Natale", iniziativa finanziata dalla Città di Trani, a cura dell'Associazione delle Arti e con il coinvolgimento di altre realtà associative del territorio.Il cartellone abbraccia tutto il periodo delle festività fino oltre l'Epifania: in programma tanti eventi, per la maggior parte gratuiti. Musica, luminarie natalizie, visite guidate della città e della Pinacoteca "Ivo Scaringi", attività e laboratori d'arte per bambini, degustazioni di prodotti tipici locali sono solo alcune delle iniziative della proposta natalizia che animerà luoghi di indiscusso valore artistico e storico-architettonico, patrimonio identitario cittadino: via Beltrani, via Rodunto, via Romito, via Sinagoga, via Leopardi, via San Martino, via San Giovanni Russo, via Lionelli, via La Giudea, piazza Scolanova, vico Sant'Agata, vico Morola e la Corte "Davide Santorsola" del Palazzo delle Arti Beltrani.Saranno numerose le occasioni per vivere i luoghi durante le feste tra eventi, spettacoli, acquisti (con i mercatini di Natale) o semplicemente godendo dell'atmosfera natalizia che avvolge Trani con una serie di appuntamenti di intrattenimento e culturali, raccolti in un calendario unico organizzato dall'amministrazione comunale.«Quest'anno - ha sottolineato il sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro - abbiamo fatto un significativo investimento di valorizzazione del centro storico, anche dal punto di vista dei provvedimenti di interdizione veicolare e conseguente pedonalizzazione. L'intenzione è quella di esaltare ancor più i suoi scorci, i suoi vicoli, le sue piazze, rendendolo di fatto protagonista già nel corso di queste festività natalizie. In quest'ottica si spiega la scelta di incastonare nel borgo antico e nel palazzo delle arti la Cattedrale di Trani in mattoncini LEGO, rendendola fruibile a tutta la comunità ed ai tanti turisti che affollano le nostre vie in questo periodo di grande atmosfera. Invitiamo tutti a vivere il centro storico addobbato a festa, ad ammirare la prestigiosa opera di Maurizio Lampis e, più in generale, a godere dei tanti eventi organizzati in città, su tutti la grande festa di fine anno in piazza Quercia con Raf e l'animazione di Radio Selene, un evento di piazza libero che conferma Trani tra le regine del Capodanno di Puglia».«Ringrazio il sindaco - ha dichiarato Niki Battaglia, direttore di Palazzo delle Arti Beltrani - per aver scelto Palazzo Beltrani per l'esposizione della cattedrale, straordinaria opera ingegneristica del maestro Lampis. Abbiamo assecondato la sua richiesta di posizionarla quanto più vicino a via Beltrani, affinchè chiunque passi, tra curiosi e turisti, possa ammirarla».La cattedrale sarà una delle attrattive dell'intero programma cittadino. Ad impreziosirlo anche quattro eventi di sicuro richiamo che si svolgeranno nel centro culturale polifunzionale della Città di Trani, Palazzo delle Arti Beltrani, ancora più affascinante "vestito" a festa. Si parte giovedì 21 dicembre, alle ore 20,30, con il reading di Antonio Memeo accompagnato da Emanuele Paradiso alla chitarra acustica, con Racconti di Natale della tradizione pugliese (una produzione Festival internazionale Castel dei Mondi Andria), si prosegue sabato 23 dicembre (ore 20,30), con il concerto di Gaia Gentile accompagnata da Nicolò Pantaleo e Antonello Boezio, venerdì 29 dicembre, dalle ore 20,30, andrà in scena un'altra produzione teatrale Festival Castel dei Mondi di Andria, l'Amleto, tratto da William Shakespeare, con Michele Sinisi alla regia e drammaturgia dello stesso Sinisi e Michele Santeramo, per finire in bellezza, salutando il nuovo anno, martedì 2 gennaio 2024, con il progetto natalizio di Larry Franco e Dee Dee Joy nel concerto Unforgettable Christmas, ispirato ai grandi successi natalizi nello stile "indimenticabile" di Nat King Cole e di sua figlia Natalie. Quattro spettacoli di sicuro appeal che potranno essere acquistati in un abbonamento unico (entro il 21 dicembre) con la formula "Un regalo "a regola d'Arte", un dono sicuramente gradito da far trovare sotto l'albero ai propri cari o amici. Chi donerà l'abbonamento potrà visionare le opere della Pinacoteca "Ivo Scaringi" con una visita guidata gratuita (su prenotazione). Info e prenotazioni Botteghino Palazzo Beltrani, via Beltrani 51, tel: 0883 500044.Il cartellone "Le Vie del Natale" vuole valorizzare la tradizione artistica del territorio in uno scenario di grande fascino. Famiglie e bambini sono i benvenuti con attività pensate per loro. Ogni evento ha lo scopo di intrattenere, emozionare e ispirare, creando il clima delle festività e il valore del tempo trascorso come in famiglia. Un programma ricco tra riti e atmosfere uniche con artisti locali e nazionali, che evidenzia la convivenza di culture e culti diversi in città e favorisce il senso di comunità. Elementi che uniscono cittadini e visitatori in uno spirito di condivisione, mostrando come la cultura, l'arte e la tradizione possano essere valorizzate a beneficio del territorio, con l'obiettivo di lasciare un segno nella memoria dei partecipanti e di stimolare la crescita culturale e turistica della città.