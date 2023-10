Presenza migranti sui binari, rallentata circolazione tra Trani e Bari Centrale

La circolazione ferroviaria lungo la line adriatica, da e per Bari Centrale, risulta rallentata da questa mattina, 10 ottobre, per via della presenza lungo i binari di migranti, ospitata nel Centro di accoglienza rifugiati di Bari-Palese.Nella tarda mattinata è stato necessario l'intervento delle forze di polizia lungo la linea ferrata, intervento ancora non conclusosi.Ritardi nell'ordine dei 20-30 minuti si registrano per tutti i convogli a lunga percorrenza e sui treni regionali, con evidenti disagi per i pendolari tranesi e dei comuni costieri.