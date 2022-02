Prevenzione tumore al seno, allo studio Pansini un mammografo di ultima generazione

Consente uno studio 3D della ghiandola mammaria. Dott. Pansini: «Diagnosi precoce ed efficace per una patologia in crescita»

Prevenzione e tecnologia. Nello studio radiologico Pansini di Barletta, è stato recentemente installato un mammografo di ultima generazione, con tomosintesi. Questo apparecchio permette di ottenere immagini digitali dirette ad alta risoluzione e consente uno studio 3D della ghiandola mammaria, offrendo un'analisi dettagliata e accurata, con una dose di radiazioni molto bassa.La presenza di un'apparecchiatura di questa portata tecnologica arricchisce il territorio di uno strumento avanzato per la prevenzione del cancro al seno."Il cancro al seno" ha commentato il Dottor Vittorio Pansini, "presenta una incidenza in crescita e si calcola che una donna su 9 si ammalerà di questa patologia nel corso della sua vita.La tecnologia mammografica 3D, rappresenta un'arma importante per noi radiologi senologi per arrivare ad una diagnosi precoce ed efficace".