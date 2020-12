Previsioni di mercato sulla borsa per il 2021

Le prime previsioni economiche per il 2021

Le previsioni con l'elezione di Biden come presidente USA

Economia delle rinnovabili e nuovi settori di tendenza

Quali saranno le previsioni diCon l'arrivo dell'anno nuovo e la speranza che il vaccino per il Covid-19 riesca a ridurre l'impatto della pandemia sull'economia mondiale, sono diversi gli investitori che si chiedono quali saranno i settori più interessanti per giocare in borsa nel 2021 Lesi sono accentuate nel corso delle ultime settimane. Infatti, sono diverse le banche d'affari statunitensi ed europee che hanno iniziato a emettere dei report che possano aiutare a fare delle buone previsioni economiche per il prossimo anno, valutando soprattutto le possibilità d'investimento sia in modo tradizionale sia nel campo delSecondo gli esperti, il prossimo anno, un mondo che al momento si trova con dati bassi di crescita e tassi d'interesse, a guidare il mercato ci saranno alcune classi di asset che nel corso dell'ultimo periodo non hanno sofferto eccessivamente a causa del Covid-19, come il comparto farmaceutico (che è in forte crescita) e quello tecnologico che mantiene sempre il suo andamento positivoCi sono alcuni avvenimenti politici ed economici che possono creare un forte impatto nel settore borsistico, tra questi ci sono sicuramente le elezioni del presidente degli Stati Uniti. L'elezione di Biden e la sua vittoria su Trump, porterà dei cambiamenti molto significativi. Innanzi tutto, ci saranno delle novità nel. Quindi sulla borsa si potrebbe verificare nel 2021 un miglior andamento per i titoli che trattano componenti biotecnologici, nuovi sistemi ecocompatibili, società che operano nel campo delle energie rinnovabili. I mercati dunque potranno andare in picchiata suSul lungo periodo, invece non si possono fare specifiche previsioni, anche se oltre all'impulso nel settore delle rinnovabili, si pensa che il nuovo presidente darà un input anche al settore del Big Tech e quello farmaceutico, quest'ultimo sempre dato dalla lotta mondialeoffrono una lettura dell'andamento di borsa nel corso del 2021 legata principalmente a nuovi settori. Secondo gli analisti, gli investitori hanno la possibilità di rintracciare delle opportunità vantaggiose a lungo termine in tutti quei settori che permettano di alimentare un futuro moderno, sostenibile e innovativo, specie nei settori in cui è in atto una vera e propriaPersempre più verso una transizione economica caratterizzata da zero emissioni di carbonio, e con un'accresciuta necessità in campo sanitario. Le persone nel corso del 2020 hanno imparato a prendere sempre più a cuore l'ambiente e la natura, e anche i governi si stanno preparando a manovre che possanoin tutto il mondo. Le aziende che sono esposte a queste nuove tendenze potrebbero vedere un incremento del trend sul mercato azionario mondiale.Oltre al settore delle rinnovabili tra i settori che meritano l'attenzione degli investitori ci sono quelli chequelli che si occupano di ricerca medica e scientifica e non solo in campo farmaceutico, e come accennato i titoli tecnologici. Infatti, la pandemia ha dato una accelerazione anche al settore del digitale, quindi le vendite di nuovi device tecnologici, PC, strumenti disono aumentate.Ecco perché l'andamento delle società in ambito tecnologico, digitale e internet sono quelle che dovrebbero interessare gli investitori nel corso del 2021, che vogliono acquistare nuove azioni in borsa o che stanno pensando all'apertura di posizioni sul breve periodo