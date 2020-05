Primo Maggio a Trani nel ricordo dei lavoratori morti per il Coronavirus

Social Video 20 secondi Bottaro in Piazza Cesare Battisti

«In questo Primo Maggio ho voluto ricordare tutti coloro che hanno perso la vita a causa di quest'emergenza. Penso ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari ma in generale a tutti coloro che lavorando hanno perso la vita cercando di salvare vite umane e che purtroppo non sono riusciti a salvare la loro». Queste le parole del sindaco Amedeo Bottaro che questa mattina ha deposto un bouquet di fiori sotto la targa dedicata ai caduti sul lavoro posta in piazza Cesare Battisti.«Il mio pensiero va anche a quei lavoratori che quotidianamente continuano a lavorare per quest'emergenza per tutelare la nostra vita, dalle forze dell'ordine al personale medico, 118, infermieri, volontari. L'ultimo pensiero è chi a questo momento non sta lavorando, è chiaro che è un momento difficile per tutti. Un pensiero a coloro che non vedono l'ora di riprendere a lavoro. Voglio essere ottimista: ce la faremo, ci riprenderemo, ritorneremo tutti quanti a festeggiare in maniera sicuramente più festosa il Primo Maggio».