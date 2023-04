Processione dell'Addolorata, l'Arciconfraternita: «Riprese solo all'esterno del corteo, vietato l'utilizzo di droni»

Le indicazioni per non disturbare il clima di raccoglimento

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Arciconfraternita dell'Addolorata in vista della processione dell'Addolorata che si svolgerà nella notte tra giovedì e Venerdì Santo alle ore 3.«Il 7 aprile alle ore 03:00 l'Arciconfraternita SS. Addolorata si metterà in cammino in Processione di Penitenza portando con sé la sacra Immagine della Beata Vergine SS. Addolorata tanto cara alla cittadinanza tranese. Qualora vogliate realizzare video o servizi fotografici, vi ricordiamo che nessun operatore è autorizzato ad entrare nel corteo processionale (salvo se autorizzati dall'Amministrazione dell'Arcisodalizio).Pertanto tutte le riprese potranno essere effettuate esternamente al corteo processionale. Si fa altresì divieto di utilizzare droni al fine di non disturbare il clima di raccoglimento e preghiera che accompagna la Processione. Qualora vogliate condividere con noi il vostro lavoro, potete inviare tutto ad arciconfraternita.ssaddolorata@gmail.com, nel corso dell'anno le vostre foto o video potranno essere utilizzate dal nostro Gruppo Comunicazione per le pubblicazioni settimanali sulle pagine Facebook ed Instagram nelle quali verrà indicato l'autore con tag».