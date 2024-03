Processione dell'Addolorata: stop per 12 ore a contenitori di alluminio e di vetro

Il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e alluminio di qualunque genere, prevedendo in sostituzione la somministrazione/vendita in contenitori di carta o plastica; Il divieto di far uso di qualsiasi strumento musicale nonché di riprodurre musica tramite dispositivi elettronici e/o digitali con microfoni, diffusori o altri accessori di amplificazione acustica.

Unitamente ai provvedimenti di viabilità, con ordinanza sindacale 5/2024 in occasione della processione notturna della Madonna Addolorata (inizio ore 3 dalla chiesa di Santa Teresa) è stato stabilito:Il provvedimento interessa gli esercenti attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali in sede fissa e in forma ambulante e attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, operanti all'interno del territorio urbano dalle ore 22 di giovedì 28 marzo alle ore 10 di venerdì 29 marzo 2024.E' fatta salva la somministrazione ad avventori seduti ai tavoli dei pubblici esercizi che si avvalgono di spazi interni ed esterni ai locali occupati in concession