Stanotte la processione della Madonna Addolorata, il percorso

Anche quest'anno migliaia di fedeli si apprestano a vivere questa notte la tradizionale processione della Vergine Addolorata che parte dalla seicentesca Chiesa di Santa Teresa che parte alle 3 e si snoda per tutte le vie della città. Nel cuore della notte, quando tutto è silenzio, il simulacro della Vergine Addolorata varca la soglia della chiesa di Santa Teresa ed inizia il suo pellegrinaggio di dolore, raccogliendo le preghiere e le angosce dei fedeli, i quali a lei rivolgono lo sguardo ed il cuore lungo il cammino processionale.I fedeli devotamente s'inchinano al suo passaggio e nelle sue mani benedette depongono ogni preghiera. La processione, mesta e silenziosa, si snoda per le vie del centro storico, toccando le chiese che al suo passaggio le aprono le porte per la visita all'Altare della Reposizione. Questa si conclude quando il sole torna ad illuminare le case e le vie, e la Vergine Madre fa ritorno nella chiesa di Santa Teresa. Questo il percorso:Sarà istituito il divieto di fermata (con rimozione forzata) a partire dalle ore 1.00 sino al termine del passaggio della processione nelle seguenti vie: via Beltrani, piazza Lambert, via Mario Pagano, Piazza Indipendenza, largo G. Francia, via G.Francia, via Papa Giovanni XXIII, via sant'Agostino, piazza Nassirya, piazza Gradenico, via Pedaggio Santa Chiara, corso Regina Elena, via De Robertis, corso Vittorio Emanuele, corso Imbriani, via Tasselgardo, via delle Crociate, piazza della Repubblica, via Cavour, piazza Plebiscito, via Tiepolo, piazza Tiepolo, via Statuti Marittimi, piazza Plebiscito, via Mario Pagano, via Ognissanti, piazza campo dei Longobardi. A partire dalle 3 e fino al passaggio della processione nelle suddette vie sarà anche applicata la sospensione temporanea della circolazione.