Progetto "ICARO": la polizia di stato incontra gli alunni di Trani

Nell'ambito del, iniziativa promossa dalla specialità, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e finalizzata allatra i più giovani, le Poliziotte ed i Poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Barletta-Andria-Trani ed il Dirigente, Commissario Capo dott. Giovanni Maria Di Candia, hanno incontrato gli studenti di diversi istituti scolastici della provincia.I convegni, svolti nelle ultime settimane, hanno coinvolto gli studenti di numerose classi dell'ITIS "Giannuzzi" di Andria,e l'Istituto "Scipione Staffa" di Trinitapoli.Durante gli incontri gli operatori della Polizia Stradale hanno illustrato, con l'ausilio di video e testimonianze reali, le principalie le conseguenze spesso tragiche che possono derivare da comportamenti imprudenti. L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare gli studenti sulla necessità di tenere un comportamentodi un qualsivoglia veicolo, con un focus particolare sul tema della distrazione, che rappresenta oggi una delle principali cause di incidenti stradali, soprattutto tra i giovani, con un particolare approfondimento sull'uso improprio dello smartphone, musica ad alto volume, uso di sostanze stupefacenti e/o alcoliche o la semplice superficialità nel condurre auto o moto.Gli alunni presenti hanno partecipato con interesse ponendo precise domande agli agenti ed intervenendo con stimolanti riflessioni, che hanno portato ad un confronto costruttivo su una tematica verso la quale hanno dimostrato un profondo coinvolgimento, in qualità di prossimi utilizzatori di strade ed autostrade.Il progetto "ICARO", giunto alla sua venticinquesima edizione, si conferma ancora una volta uno strumento efficace nel cercare di instillare alle nuove generazioni, la cultura della prevenzione e della consapevolezza, contribuendo a formare cittadini attenti e rispettosi delle regole.