Promozione dei prodotti ittici a km zero, Di Leo: «Approfittiamo dei contributi straordinari»

"Sul Burp n. 193 è stato pubblicato un avviso - scrive il capogruppo della Lega, Giovanni Di Leo, in una nota inviata al sindaco e agli assessori competenti - per l'accesso ai contributi per l'acquisto ed installazione di strutture per la vendita di prodotti ittici su aree pubbliche – mercato ittico diffuso ex art. 39 LR 67/2018. Le finalità di tale avviso pubblico sono quelle di promuovere e supportare la vendita di prodotti ittici a chilometro zero riconoscendo ai Comuni un contributo straordinario indirizzato all'acquisto ed alla installazione di strutture amovibili adeguatamente attrezzate. Bisogna inoltrare le domande entro il 22 ottobre 2022, e per la città di Trani sarebbe una straordinaria occasione per contrastare il fenomeno dell'abusivismo ed assicurare adeguate condizioni igieniche" Di leo ha chiesto anche al presidente della Quarta commissione (il consigliere del Ms5 Vito Branà n.d.r) l'inserimento all'odg di tale punto in una prossima seduta di commissione consiliare.