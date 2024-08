Battuta di pesca ed esperienza ai fornelli, Trani Autism Friendly tra mare e cucina

Una flotta di cinque imbarcazioni cariche di entusiasmo ha preso il largo nel pomeriggio di mercoledì partendo dal porto di Trani. Cinque armatori della Lega navale di Trani hanno messo a disposizione le proprie barche per una battuta di pesca con i ragazzi partecipanti alle iniziative del Trani Autism Friendly. Si chiama Fishing Aut il progetto messo in campo, anzi, in mare alla fine di questa estate 2024: due ore di battuta di pesca, due ore immersive nel mondo acquatico a contatto con la tranquillità della natura, vivendo l'emozione della barca. «Il pescato del giorno è stato cucinato e condiviso a tavola da tutti i ragazzi, un'occasione di convivialità per la quale ringraziamo la Lega Navale che si è resa disponibile ed estremamente accogliente nei confronti del progetto» commenta il vice sindaco con delega alle politiche attive per la disabilità Fabrizio Ferrante, promotore del Trani Autism Friendly.«I sorrisi in barca dei nostri ragazzi rappresentano il miglior risultato di un progetto avviato negli scorsi anni e strutturato grazie alla collaborazione degli armatori che hanno permesso a questi ragazzi di godersi un pomeriggio di mare e di pesca» conclude Ferrante. L'evento si conclude nella serata di giovedì con una cena conviviale nel porto di Trani, ospitata dalla Lega Navale.