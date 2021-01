Finanziamenti per la piccola pesca, il Comune di Trani partecipa al bando regionale

Nei mesi scorsi il Comune di Trani, dopo aver approvato un idoneo atto di indirizzo predisposto dall'assessore all'ambiente, ha redatto l'istanza di partecipazione ad un avviso Pubblico Regionale emanato dal Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale per l'accesso ai contributi per l'acquisto e la installazione di strutture, completamente amovibili, per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche. Si tratta di banchi amovibili per la vendita del pesce aventi caratteristiche tecniche che rispondono ai requisiti igienico-sanitari richiesti dalla legge per la vendita del pesce nonché esteticamente compatibili con il nostro centro storico.L'avviso ha la finalità di concedere ai Comuni un contributo straordinario finalizzato all'acquisto ed all'installazione di strutture amovibili adeguatamente attrezzate che assicurino, attraverso la delineazione di un mercato ittico diffuso, la continuazione di antichi mestieri, il mantenimento delle tradizioni locali, il contrasto all'abusivismo, l'adeguamento alle norme igieniche previste nel settore e la tutela del decoro urbano, in attuazione della Legge Regionale 28.12.2018 n. 67.Il Dirigente dell'area Lavori Pubblici, con il contributo fattivo dell'ex Consigliere Regionale Mimmo Santorsola, ha predisposto il progetto necessario con la collaborazione dell'Ufficio Locale Marittimo che ha fornito i dati necessari inerente il numero dei pescherecci iscritti nell'ambito portuale del nostro Comune; il progetto presentato dal Comune prevede anche la creazione di un'apposita applicazione che consente di mettere in contatto i piccoli pescatori con i possibili acquirenti del pescato giornaliero in modo da consentire agli stessi di poter vendere con facilità ed estrema velocità il prodotto stesso.Il progetto, che sarà seguito nel suo progressivo sviluppo dall'assessore Raffaella Merra e dagli altri colleghi aventi le deleghe in materia, ha la finalità di salvaguardare una attività ricca di tradizione storica della nostra città di origini marinare quale quella della piccola pesca e di favorire la nostra economia locale legata all'attività della pesca oltre a favorire l'acquisto di prodotti ittici locali e tracciabili.Con le risorse del bando regionale, il Comune di Trani acquisterà i banchi amovibili che saranno distribuiti, predisponendo un avviso pubblico, ai pescatori che vorranno utilizzarli per realizzare il suddetto mercato diffuso della piccola pesca ed organizzando la rete di distribuzione con la applicazione telematica predisposta.