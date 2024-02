PTA di Trani a rischio, «tante promesse ma poche certezze»

Lettera di medici e infermieri per salvare il PTA di Trani Documento PDF

Il PTA di Trani è a rischio? È la preoccupazione tangibile di un, in attività o in pensione, che hanno redatto una lunga e puntuale missiva indirizzata ai rappresentati istituzionali e politici tranese per mettere in evidenzache potrebbero, nella peggiore delle ipotesi, condurre addirittura alla, replicando il triste epilogo dell'ex ospedale San Nicola Pellegrino.«Sono passatida quando è stato firmato un protocollo di intesa fra il Comune di Trani, rappresentato dal Sindaco Amedeo Bottaro, e il Presidente della Regione Puglia Emiliano per l'istituzione a Trani di un PTA - scrivono i firmatari del documento - [...] Dopo una fase di crescita caotica ma comunque estremamente costruttiva, ora il PTA ha bisogno di un atto da parte della Regione chenelle sue funzioni, caratteristiche e attribuzioni».La preoccupazione si è concretizzata dopo la, e il progressivo. «Episodi - scrivono - che ci riportano alla memoria quanto è successo in un passato ancora recente, quando dall'ospedale di Trani venivano spostati interi reparti e Personale fino... alla sua completa chiusura.?».«Da parte nostra chiediamo che la fotografia dell'esistente venga implementata con quelle strutture che pur essendo già previste non sono state ancora realizzate, vedi l'ospedale di comunità con 20 posti letto. Chiediamo inoltre la realizzazione di una struttura semiresidenziale (H 12) di assistenza per pazienti in età pediatrica affetti da Patologie di interesse Neuro-Psichiatrico, precisando che tali strutture sono state previste anch'esse sul BURP N 48 del 6.4.2020. Chiediamo inoltre che questo processo organizzativo venga completato con l'istituzione del PUA e con adeguati processi di informatizzazione».Nella lettera concludono: «A conclusione di questo documento vogliamo dire al sindaco Amedeo Bottaro, alla consigliera regionale Debora Ciliento, al consiglio comunale tutto: attenzione,se lo si farà crescere correttamente. Dovete difenderlo, anche a costo di dover alzare la voce!».In allegato il testo integrale della lettera.